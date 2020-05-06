Вещи, которые нельзя хранить на кухне 

Кухня — место не только самое уютное в доме, но и сакральное. Испортить энергетику здесь очень просто. Вот 6 вещей, который притягивают беды, болезни и негатив. Срочно уберите их!

Кухня — самое часто посещаемое место в доме. Именно тут мы не только вкушаем пищу, но и ведём задушевные беседы, делимся самым сокровенным. Эзотерики считают, что в этой комнате категорически нельзя хранить предметы, притягивающие плохую энергетику. О некоторых из них вы даже не догадываетесь!

1. Битая посуда

Отколотые, треснувшие чашки и тарелки — это не только источник микробов, но и магнит для несчастий. Если ваши отношения в семье разладились, участились ссоры — переберите посуду и выбрасывайте без сожаления всё колотое, битое.

2. Сухие цветы

Запомните раз и навсегда — кухню не украшают мёртвыми растениями! Высохшие цветы несут в себе плохую энергетику. Даже если они вам дороги как память, избавьтесь от них сегодня же.

3. Средства для уборки

Несомненно, на кухне должно быть чисто и опрятно, но хранить в кухонных шкафчиках тряпки, средства для чистки и уборки нельзя. Они притягивают нищету и неприятности. Не забывайте заменять тряпочки и губки на новые и чистые, как только они приходят в негодность.

4. Сломанная и испорченная бытовая техника

Сломанный блендер, дырявая кастрюля, подплавленный пластиковый половник на кухне находиться не должны. Им самое место на помойке. Проведите ревизию и избавьтесь от сломанной утвари, а всё, чем просто не пользуетесь, отправьте в "ссылку" на дачу или в кладовку.

5. Испорченные продукты

Залежалые крупы, где уже завелись мушки, прокисшее смородиновое варенье и подобные продукты — источник не только микробов. Они таят в себе плохую энергетику. Самое ужасное, что в них может завестись — это плесень. Она — рассадник негатива, который приведёт к ссорам, выяснениям отношений на повышенных тонах и прочим неприятностям.

6. Пустые бутылки

Пустые бутылки нельзя не только ставить на стол, но и держать на кухне. Они притягивают финансовые проблемы и нищету. Если бутылки нужны вам для хозяйственных нужд, не храните их полностью пустыми. Можно насыпать на дно немного соли.