Эксперты Роскачества проверили средства для мытья посуды и сообщили об ухудшении их качества. Об этом говорится в сообщении организации.

Специалисты изучили моющие средства семи торговых марок по 18 показателям качества и безопасности. Кроме того, они сравнили результаты нового исследования с показателями 2019 года.

Так, топ-10 прошлого года покинули две торговые марки. Помимо этого, средство, занимавшее ранее лидирующую позицию, стало хуже справляться с загрязнениями. Качество продукции еще трех торговых марок снизилось или не изменилось.

Вдобавок к этому, в двух моющих средствах эксперты выявили повышенное количество микроорганизмов, а это является нарушением норм Единых санитарно-эпидемиологических требований: