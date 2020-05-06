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Эксперты Роскачества проверили средства для мытья посуды 

Мира Маркина 6 мая 2020
Эксперты Роскачества проверили средства для мытья посуды и сообщили об ухудшении их качества. Об этом говорится в сообщении организации.
Специалисты изучили моющие средства семи торговых марок по 18 показателям качества и безопасности. Кроме того, они сравнили результаты нового исследования с показателями 2019 года.
Так, топ-10 прошлого года покинули две торговые марки. Помимо этого, средство, занимавшее ранее лидирующую позицию, стало хуже справляться с загрязнениями. Качество продукции еще трех торговых марок снизилось или не изменилось.
Вдобавок к этому, в двух моющих средствах эксперты выявили повышенное количество микроорганизмов, а это является нарушением норм Единых санитарно-эпидемиологических требований:
"Попасть в средство микроорганизмы могут из-за использования при его изготовлении загрязненной воды или из окружающей среды (недостаточная очистка воздуха, несоблюдение санитарных норм и т. п.)".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии.
Женский форум 4
Дом и сад , Видео , Роспотребнадзор
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