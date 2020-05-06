Бытовые лайфхаки, которые упростят вашу жизнь 

Если следовать дельным советам смекалистых людей, мы упростим себе жизнь.

Есть такое выражение, описывающее быт хозяйки: "В делах, как в дыму!". Чтобы ведение домашнего хозяйства не казалось адом, нужно облегчить себе труд. "Изобретать велосипед" не обязательно. Воспользуемся опытом изобретательных людей, и коэффициент полезного действия рутинной работы непременно повысится.

1. Используйте кубики льда, чтобы разгладить одежду

Вам повезло, если ваша стиральная машина оборудована функцией сушки. Тонкие ткани можно разгладить без утюга. Нужно положить в барабан для сушки вместе с одеждой 2-3 кубика льда. Выбрать для сушки самую высокую температуру. Достаточно десяти минут, чтобы лед превратился в пар, а пар помог расправиться мятой одежде.

2. Оттереть пятна с разных поверхностей поможет уксус

Уксус потрясающе справляется с очисткой разных поверхностей от пятен и подтеков.

Например, есть посуда, на которой застарелые пятна не оттираются. Возьмите емкость, налейте в неё воды и добавьте уксус. Положите в раствор посуду, дайте ей немного полежать. Затем, промойте губкой и хорошенько ополосните. Лейку для душа тоже легко отчистить уксусом. Нужно в пластиковый пакет налить уксуса и привязать этот пакет на лейку.

Лучше оставить на ночь, а утром ополоснуть и протереть тряпкой. Для того, чтобы очистить жалюзи, сделайте раствор воды и уксуса (1:1). Возьмите старый носок и наденьте на руку. Последовательно протрите каждую пластинку. Это гораздо проще, чем демонтировать жалюзи и мыть их в воде.

3. Соберите разбитое стекло кусочком хлеба

Чтобы окончательно подобрать осколки разбившегося предмета, нужно взять маленький мякиш хлеба. Намочите его и приложите, плотно прижимая к полу. Оставшиеся мелкие осколки прилипнут к мякишу.

4. Пену для бритья используем для очистки зеркала

А сейчас вашему вниманию предлагается двойной лайфхак. Нанесите пену на зеркало, разотрите тряпкой, затем окончательно вытрите бумажным полотенцем.

Зеркало будет не только чистым, но и не запотеет в течение двух недель. Можете применить этот метод для протирки очков или стекол в машине.

5. Отмываем блендер за минуту

Наполните блендер горячей водой наполовину. Добавьте моющего средства. Плотно закройте крышку и включите блендер. Одновременно, от пищевых остатков отмоется чаша и ножи. Сполосните прибор.

6. Неприятные запахи на кухне легко нейтрализовать

Часто бывает, что на кухне, после интенсивной готовки, остаются запахи. Нужно вскипятить в небольшой емкости воду с кожурой цитрусовых, апельсина или лимона.

Водяные пары с запахом цитрусовых перебьют неприятный запах в помещении.

7. Ваша ванна будет блестеть, стоит натереть её грейпфрутом

Если вы против применения бытовой химии, которая может быть не безопасна для здоровья, возьмите грейпфрут. Разрежьте его пополам и щедро посыпьте солью.

Смочите ванну водой и щедро натрите грейпфрутом. Ванна наполнится ароматом, а когда вы её сполоснете, блеск и чистота порадуют вас. Таким же способом можно довести до блеска краны и другую сантехнику.