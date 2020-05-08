Как я избавилась от сорняков с помощью соли 

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К самоизолировавшимся за городом россиянам с открытием дачного сезона присоединяется все больше соседей. Многие уже озаботились посадками и борьбой с появляющимися сорняками. Даже опытных садоводов раздражает необходимость бесконечно пропалывать грядки, поэтому многие ищут более легкие способы борьбы с сорняками. Одним из них поделилась читательница «Рамблера».

Я не очень люблю применять на своем огороде химические средства, поэтому стараюсь искать им замену. От кого-то я услышала о том, что можно самой приготовить натуральный гербицид и решила попробовать его в действии. Забегая вперед, скажу, что результат меня весьма порадовал.

Итак, для натурального средства борьбы с сорняками вам понадобится:

уксус,

соль,

жидкое мыло,

вода.

Уксус разводим в воде в пропорции 1:4, затем добавляем в ведро с получившимся раствором соль (на ведро объемом 5 литров понадобится примерно ⅔ стакана соли) и 1-2 чайные ложки жидкого мыла. Тщательно перемешиваем и переливаем раствор в пульверизатор. С его помощью опрыскиваем места, где необходимо избавиться от сорняков. Пульверизатором удобно обрабатывать сорную траву, но пролить землю с сорняками можно и из лейки.

Лучше заниматься обработкой в теплый и солнечный день, поскольку дождь может просто размыть уксусно-солевой раствор и толку от него не будет.

При правильном использовании натурального гербицида результат вы заметите уже через 6-8 часов: сорняки начнут гибнуть, через сутки от них не останется следа и вы сможете спокойно приступить к высадке рассады.