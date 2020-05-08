Находясь долгое время дома, появляется желание научиться чему-нибудь новому: например, сделать на подоконнике или балконе огород. Особенно это актуально, если нет дачи, а вырастить что-то съедобное собственными руками хочется. "Рамблер" рассказывает, что можно посадить в домашних условиях.

Самое простое, что можно вырастить на подоконнике — это зелень и пряные травы. Дома хорошо растут зеленый лук, укроп, петрушка, рукола, мята, шпинат и базилик. Некоторые овощи тоже можно вырастить в домашних условиях. На подоконнике хорошо сажать помидоры черри, огурцы и острый перец.

Для огорода на балконе или подоконнике можно купить семена или уже готовую рассаду на сайтах садовых магазинов. Грунт проще использовать уже готовый. А горшочки — пластиковые, глиняные или деревянные с отверстиями для слива воды. Выращивать овощи и зелень нужно в светлом месте. Желательно, чтобы горшки стояли на солнечной стороне. Если такой возможности нет, можно использовать лампы дневного света. Надо регулярно поливать рассаду и подкармливать минеральными удобрениями. Вода для полива должна быть отстоявшейся при комнатной температуре.

Как получить урожай помидоров-черри? Из сортов томатов лучше всего подходят «Балконное чудо» и «Комнатный сюрприз». Они менее прихотливы в уходе. Для начала нужно прорастить семена в небольшом горшке. Их нужно зарыть на глубину 1,5 сантиметра, укрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место до появление первых ростков. Потом их можно будет пересадить в емкость побольше. Поливать нужно не сильно, так как помидоры легко залить. После того, как они разрастутся, специалисты советуют периодически удобрять почву и рыхлить.

Чтобы вырастить в домашних условиях шпинат, нужно использовать грунт с добавлением торфа. Семена рекомендуют закапывать на глубину 1-2 сантиметра. Предварительно их нужно сутки замачивать в воде. Первые ростки всходят примерно через неделю, а собирать урожай можно примерно через 1,5 месяца, когда шпинат вырастает до 7-10 сантиметров.