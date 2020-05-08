Цветы, которые можно есть 

Прежде чем искать рецепты из всех цветов на своем участке, учитывайте, что большинство из них в пищу все же употреблять нельзя и эксперименты могут закончиться плачевно. Например, ландыш, нарцисс, олеандр, гортензия, лютик, молочай и даже цветы помидора под запретом. Поэтому «Рамблер» собрал подборку действительно съедобных цветов.

Важно помнить, что речь идет не о покупных цветах, а о выращенных лично в своем саду — букеты из магазина также опасны, ведь вы не знаете, чем их обрабатывали.

Роза

Королева садовых цветов давно радует не только садоводов и парфюмеров, но и гурманов. Традиционно лепестки роз используются для приготовления десертов в странах южной Европы. Варенье из лепестков роз очень популярно в Турции, Болгария также специализируется на сладостях из этих цветов.

Самый простой рецепт: промытые лепестки роз сварить вместе с сахаром и лимонной кислотой. Но их можно просто перетереть с тем же сахаром, используя и как начинку для пирогов, и как самостоятельный десерт.

Одуванчик

Символ весны в наших широтах также вполне съедобен. Из цветков делают варенье, желе и даже вино (особенно в Британии), а из листьев — французский салат. Для этого их вымачивают в солевом растворе. Кроме того, листья можно замариновать.

Акация

В Австралии из семян акации даже пекли хлеб, а французский ресторатор Огюст Эскофье придумал оладьи с цветками акации в сахаре. Акацию добавляют во фруктовые салаты и делают из нее варенье.

Орхидея

Засахаренными лепестками изысканного цветка украшают мороженое, легкие фруктовые салаты и даже сыр.

Гибискус

Цветы этого кустарника не только добавляют в напитки и салаты. Их также можно запечь с козьим сыром внутри. Затем бутоны можно макнуть во взбитое яйцо и сухари и обжарить на сковородке.

Не забывайте, что перед приготовлением цветки и лепестки необходимо тщательно промыть, а также убрать пестики и тычинки. Кроме того, блюда из цветов не стоит пробовать аллергикам.