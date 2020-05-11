Зачем в стиральную машину класть целлофановый пакет

Если вы когда-либо видели такой необычный способ стирки, наверняка вы были озадачены и задавались вопросом: "Зачем кулечек должен быть внутри стиральной машины, когда та включена и идет процесс стирки?". Но, оказывается этот метод работает.

Пакетик может сократить использование стирального порошка

Он эффективен не только при стирке белья, но и существенно уменьшает потребление стирального порошка.

И, как бы это странно не звучало, такая стирка поможет сохранить барабан в стиральной машинке, и поэтому она будет работать дольше.

Как целлофановый пакет помогает при стирке?

Раньше кульки выполаскивали, чтобы и дальше ими пользоваться, а не выкидывать.

И стало замечено, что если стирать вместе грязные майки, штаны с целлофаном, то в результате они будут выглядеть гораздо чище, чем при очистке вещей с добавлением лишь порошка.

В семидесятые данным способом стирали вещи почти все обладатели стиральной машинки.

Секрет пластиковой сумки — ее химический состав. При стирке происходит реакция, которая в барабане образует электричество и статику.

Целлофановый мешочек притягивает, как магнит, всю шерсть, волосы, в общем почти весь мусор.

В результате такой стирки вещи действительно очищаются лучше, но не стоит так стирать шерстяные вещи.

Этот метод стирки защищает от засоров систему фильтрации в машинке.

Еще одной положительно особенностью является то, что пакет выполняет функцию большой палки. Она помогает перемешивать в барабане не растворившиеся остатки порошка.

Вот такая простая хитрость, которая пригодится в быту при повседневной стирке.