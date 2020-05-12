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Как номер дома и квартиры влияет на нашу жизнь 

Я Покупаю 39 минут назад
Как номер дома и квартиры влияет на нашу жизнь
Фото: Я Покупаю
Числа, которые нас окружают, могут влиять на нашу жизнь. Одна из самых важных цифр наряду с датой рождения — номер квартиры или дома, где человек живет. Это наша крепость и место силы, источник жизненной энергии. Давайте узнаем о себе немного больше по инструкции от нумеролога Дарьи Колеговой

Считаем число своего дома

Все очень просто: доводим до ОДНОЗНАЧНОГО числа номер дома/квартиры путем сложения всех чисел. ⠀ Я живу в квартире 57. Соответственно: 5+7=12, затем 1+2=3. 3 — число моего дома.
А теперь посчитайте число собственного дома по этой простой формуле. Готово? Тогда листайте ниже и нажимайте на картинку с получившейся цифрой — толкование уже внутри!
Число дома 1 обозначает начало пути, независимость, свежесть, рост и поиск. Похожими качествами обладают и жители этого дома: они трудолюбивы, последовательны и часто успешнее остальных. В доме с этим числом надо соблюдать чистоту и минималистичность, избегать нагромождения вещей и мебели, которые тормозят потоки и развитие энергии. Из цветов благоприятствуют белый, золотой и чистые яркие оттенки.
Главные характеристики дома с числом 2 — комфорт, тепло, уют и гостеприимство. Это дом, который обеспечивает гармоничную семейную жизнь, где члены семьи чувствуют себя комфортно и безопасно. Жильцов характеризует дипломатичность в общении, а также честность и терпимость к потребностям друг друга. Благоприятны розовые, белые и кремовые тона.
Дом с числом 3 наполнен творческой энергией и свободой. В таком доме нет дисциплины и строгих правил, отсутствуют ограничения. Он хорошо подходит людям с огромной любовью к жизни, творческим личностям, получающим здесь глубокие эмоции. Это дом, в котором много гостей и где никогда не бывает скучно. Это не лучший выбор для людей, ценящих спокойствие и приватность. Благоприятствующими будут желтые и сиреневые тона.
Благодаря числу 4 в доме царит стабильность и безопасность. Энергия дома говорит о постоянном процессе развития. Такой дом подходит практичным людям и благоприятствует успеху в бизнесе, в семейных отношениях и обеспечивает жильцам защищенность и равновесие. Скрытая сторона числа 4 говорит о проблемах в отношениях и материальных трудностях, но это влияние можно исправить цветовыми решениями в интерьере и домашними растениями. Дверь в дом лучше выкрасить в яркий цвет. Благоприятны коричневые, зеленые, бежевые и белые тона.
Хотите гармонии и спокойствия? Тогда число дома 5 не для вас. В доме с этим числом всегда гости, мероприятия, постоянная активность и движение. Динамичность этой цифры отражается и на жильцах: в этом доме не бывает спокойно, всегда что-то происходит. Помещению с таким числом подойдут яркие и насыщенные цвета.
Энергия дома с числом 6 направлена на красоту, целостность и замечательно подходит семьям и творческим людям. Шесть благоприятствует хорошим отношениям жильцов как с членами семьи, так и с друзьями. Это дом, где дети чувствуют себя в безопасности, а взрослые ощущают взаимопомощь. В оформлении дома есть опасность перегрузить его ненужными красками и декором. Чтобы сохранить энергию гармонии, используйте хорошо сочетающиеся с друг с другом тона.
Дом с числом 7 наполнен духовной энергией и является настоящей крепостью для тех, кто наслаждается пребыванием в одиночестве и размышлениях. Атмосфера спокойствия, поиска знаний и духовной мудрости. Здесь найдется время на познание себя. Такой дом прежде всего подойдет людям с духовным интересами, но его энергия может препятствовать благополучию людей, которые сосредоточены на материальных ценностях. Оформить дом следует, оставив много открытого пространства: мебели не должно быть слишком много.
Дом с числом 8 обладает сильной энергией. Благоприятствует материальному благополучию, удаче и отлично подходит людям с ориентацией на достижения. Однако достаточно внимания необходимо уделять не только работе, но и семье, особенно детям. Плодородная энергия предполагает стили люкс и модерн в дизайне. Разбитых и видавших виды предметов интерьера следует избегать. Благоприятные цвета — природные бежевые тона с одиночными красными акцентами.
Энергия дома под эгидой числа 9 сосредоточена на любви, сочувствии и принятии. Жильцы — зачастую люди с повышенным чувством эмпатии, для которых очень важны благополучие и расположение других. В этом доме всегда рады друзьям, независимо от времени суток и дня недели. Положительной энергетике дома благоприятствуют приглушенные и холодные цвета, а также наличие комнатных растений.
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