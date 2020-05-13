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Вещи, которые убивают домашний уют 

Я Покупаю 12 часов назад
Вещи, которые убивают домашний уют
Фото: Я Покупаю
Можете кидать в нас тапками, но современные дизайнеры — на нашей стороне: они не купят такое ни себе, ни клиентам, ни даже врагам.

Дверные шторы

Занавески из бус, деревяшек, стекла и пластмассы устарели лет дцать назад. Такие «висюльки» портят интерьер и напоминают о Стране Советов, когда у людей не было денег на межкомнатные двери, и они выкручивались, как могли.
Кроме того, дверные шторы действуют на нервы. Даже когда просто смотришь на фото, в голове сразу возникает этот мелкий стук бусинок… Если домочадцы безудержно ходят туда-сюда (или бегают, в случае с детьми), такое звуковое сопровождение кого угодно из себя выведет.

Голые окна

Оформленное окно дарит атмосферу уюта, уединения и защищенности, добавляет в интерьер текстуру и фактурные детали. А вот «голое окно» создает ощущение «рыбки в аквариуме» — будто жизнь и быт выставляются на обозрение посторонним людям.

Пустые вазы

Настольные (а тем более напольные — это совсем ох) вазы не должны быть самостоятельным элементом декора. Со стороны это то ли урна с прахом, то ли греческая амфора, то ли хозяйка просто все время в боевой готовности (вдруг сейчас цветы принесет ну хоть кто-нибудь?).

Фотообои

Все предыдущие пункты ерунда по сравнению с фотообоями. Вот, где наш (и ваш) главный враг. Их сложно вписать в интерьер — композиция будет выглядеть дешево и инородно. Исключение — тот случай, когда дизайн комнаты, мебель и детали подбираются под конкретную и качественную фотографию с эффектом 3D (но это будет очень дорого).

Много стекла и металла

Один стеклянный столик будет смотреться хорошо — добавит пространству легкости и воздуха. Но много стеклянных предметов — столик, стулья, ваза, люстра и бра — уже перебор.
То же правило работает с изделиями из железа. Декорированные железные ножки стола будут уместны, но полностью железный стол и четыре железных стула в одном помещении создадут ощущение каземата, а не уюта.
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