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Опасности, подстерегающие каждого дачника 

Елизавета Назарова 10 часов назад
Опасности, подстерегающие каждого дачника
Фото: depositphotos.com
Во время начала дачного сезона многие так радуются возможности наконец-то выехать за город, что забывают об опасностях, которые могут подстерегать их на собственном дачном участке. "Рамблер" рассказывает, на что нужно обратить внимание самым заядлым дачникам.

Болезни спины

После зимнего сезона на даче остается очень много работы. Нужно сажать, вскапывать, поливать, ремонтировать. Так, дача превращается не. отдых за городом, а в настоящий физический труд. Больше всего спина болит у тех, кто ее срывает, поднимая тяжелые предметы. Чтобы уберечь эту часть тела, при переносе тяжелых вещей напрягайте мышцы ног, а потом распределяйте нагрузку на руки. Так, вы убережете себя от срыва и дачная работа не станет мучением.

Тепловые и солнечные удары

В начале мая во многих регионах России стоит жаркая погода, а после холодной весны тяжело разобрать, в какой момент становится действительно жарко и душно. Так, многие дачники получают тепловые и солнечные удары. Чтобы уберечь себя от первого, контролируйте свою работу в зависимости от собственных ощущений. Если вам стало плохо, лучше перейти в тень, отдохнуть и выпить воды. Чтобы не было солнечного удара, носите головной убор.

Клещи

Эти паразиты опасны не только для животных. Они могут водиться в густой траве на дачном участке. Как раз через нее они чаще всего попадают в организм человека. Конечно, в Сети есть много различных руководств того, как правильно снимать клеща, но не стоит рисковать. Если есть возможность вызвать врача или получить другую профессиональную помощь, лучше воспользуйтесь этим шансом.

Травмы глаз

Согласно статистике, летом к офтальмологам обращается на 30% больше людей, чем в любое другое время года. Большинство обращений поступает от дачников. Некоторые из них работают по саду в обычных очках, но они не защищают от попадания щепок и веток. Так, врачи рекомендуют использовать специальные защитные очки, которые облегают со всех сторон.
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