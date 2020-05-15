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Обнаружена неожиданная опасность кондиционеров 

Lenta.ru и ещё 7 5 часов назад
Обнаружена неожиданная опасность кондиционеров
Фото: Lenta.ru
За зиму в кондиционере накапливается много микроорганизмов, пыли, спор, пыльцы и семян растений, и при первом включении весной они распылятся в воздух квартиры. Об обнаружении этой неожиданной опасности радио Sputnik рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.
Такое явление называется «вентиляторный синдром». В случае продолжительного простоя устройства различные мелкие частицы оседают и копятся на его фильтрах и решетках. Если не произвести чистку всей системы, то во время работы кондиционера все это может вдохнуть человек, тогда возможны аллергические реакции и обострение хронических заболеваний.
Ястребцев уточнил, что очищать фильтры и прочие элементы иногда надо и в течение летнего сезона. Аллергикам уборку необходимо проводить чаще.
Точно так же важно следить за автомобильными кондиционерами. Чистку вентиляционных каналов можно сделать в автосервисе. Кроме того, нужно часто менять салонные фильтры, которые очищают наружный воздух от пыли и тяжелых металлов, фильтруют воздух салона в режиме циркуляции.
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