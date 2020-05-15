Неожиданные способы использования перекиси водорода

Перекись водорода может заменить собой целый арсенал бытовых и бьюти-средств, только нужно знать, куда именно его использовать и что конкретно делать. Наши бабушки знали, что простая перекись водорода незаменима при порезах, трещинах на пятках и больном горле — а теперь вы можете узнать тоже неожиданные способы применять это дешевое средство.

1. Порезы, царапины и ранки

Перекись водорода, по мнению некоторых медиков, гораздо эффективнее йода или зеленки (все помнят, что средства на спиртовой основе строжайше запрещено лить в открытую ранку? А перекись — разрешено). Попав на царапину, перекись водорода начнет пениться — это значит, она действует. Сразу предупредим, ощущения не самые приятные — место использования будет слегка пощипывать и саднить, зато ранка заживет бесследно очень быстро при таком способе лечения.

2. Натоптыши, мозоли и трещины на пятках

Те, кто самостоятельно делают педикюр, просто боготворят этот способ: он очень эффективен и прост. Стакан перекиси водорода (крепостью 9%) нужно налить в литр-полтора горячей воды с мылом или любым моющим средством. Ноги погрузите туда минут на 15-20, огрубевшая кожа за это время размягчится и ее будет очень легко удалить пемзой или теркой для ног. После этого нужно смазать пятки питательным кремом, по возможности надеть носки на ночь. К утру пяточки будут нежными и гладкими.

3. Боль в горле

Перекись водорода нужно развести в стакане воды обычной температуры — возьмите примерно две столовые ложки. Полоскать горло нужно около 2-3 минут, не спешите. Вкус не самый приятный, но любое воспаление или раздражение на слизистой горла очень быстро исчезает.

4. Пожелтевшая белая обувь, подошва кроссовок, стыки между кафельными плитками

На нужную поверхность нужно нанести раствор перекиси с содой из расчета 1:1: оставьте смесь до высыхания, после этого ее можно смахнуть сухой щеткой. Если нужного эффекта сразу достичь не удалось, повторите процедуру, можно слегка потереть нужное место губкой — сода подействует еще и как абразив.