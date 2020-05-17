Зачем при стирке класть в барабан шарик из фольги 

Казалось бы, что сложного в стирке? Только забросить белье в стиральную машину, нажать кнопку, а потом развесить сушить. Но даже с автоматизацией процесса некоторых проблем часто не удается избежать: не до конца отстиравшиеся пятна, прилипшие к одежде волоски и шерсть животных и т.п. Некоторые хозяйки придумывают хитроумные способы решения этих проблем. Проверенными лайфхаками они делятся с читателями «Рамблера».

Мы уже рассказывали, для чего при стирке класть в барабан стиральной машины влажную салфетку, теперь спешим поделиться еще одной хитростью, которой успешно пользуется одна из читательниц. В стиральную машинку перед стиркой весьма полезно поместить небольшой шарик из фольги.

Дело в том, что на ворсе одежды во время стирки из-за сильного трения образуется статический заряд. Это негативно влияет на вещи: они быстрее теряют свой внешний вид. Фольга же изготовлена из алюминия, а значит, является металлом и может убрать статическое электричество с одежды.

Никакого вреда здоровью такой способ не нанесет, а вещи перестанут после стирки биться током, кроме того постиранное таким способом белье, как отмечают хозяйки, сохнет намного быстрее.