Почему я не выбрасываю обмылки 

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Я использую кусковое мыло, так как оно расходуется в два раза экономичнее, чем жидкое, но есть одна проблема — обмылки. Ими неудобно мыть руки, поэтому я нашла несколько решений для того, как экономично использовать старые обмылки.

Из них можно сделать новое мыло. Например, если вы пользуетесь одним и тем же, то из обмылков можно смастерить полноценный предмет. Соберите все оставшиеся куски и растопите их на водяной бане, а потом залейте в формочку.

Обмылки можно сложить в отдельную пластиковую тару и развести их с водой. Полученный раствор можно использовать для дезинфекции поверхностей, мытья посуды или для развлечения детей, например, чтобы они пускали мыльные пузыри.

Сухой обмылок можно разделить на маленькие кусочки. Сделать это можно с помощью ножа или овощечистки. Сложите их в небольшую коробочку и берите везде с собой. Так, вы сможете помыть руки в любом месте с мылом и бутылкой воды. Не нужно тратиться и брать с собой антисептик.