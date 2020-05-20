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Полезные покупки, которые помогут сохранить бюджет 

BigPicture.ru 5 часов назад
Полезные покупки, которые помогут сохранить бюджет
Фото: BigPicture.ru
Приобретая что-то, мы редко задумываемся о долгосрочной выгоде от этой покупки. А ведь многие вещи, которые на первый взгляд кажутся не такими уж необходимыми, в будущем могут значительно сэкономить семейный бюджет. Из очевидного — энергосберегающие лампочки и аэраторы на кран.
Но есть и другие гаджеты, приобретение которых может окупиться уже в ближайшее время. Какие? Смотрите ниже.

Стабилизатор напряжения

Надеемся, эта полезная вещь уже есть во многих домах. Если нет, рекомендуем немедленно это исправить. Хотя стабилизатор и не поможет сэкономить на электричестве, зато он защитит все приборы, работающие от сети. С ним даже резкие скачки напряжения, чреватые замыканиями и даже возгораниями, больше не страшны. А это значит, в случае чего, вам не нужно будет отдавать технику в ремонт или, того хуже, покупать новую.

Лампы с датчиком движения

«Умные» лампочки светят только тогда, когда это действительно необходимо. Они самостоятельно отключаются, когда человек, к примеру, выходит из комнаты. Это очень удобно, ведь часто мы просто забываем выключить свет, передвигаясь по дому. Кажется, что это мелочи, но день за днем, месяц за месяцем, таким образом скапливается приличная сумма. Установив лампы с датчиками движения, этой проблемы можно избежать.

Счетчик для душа

Принимая душ, мало кто задумывается о том, сколько воды расходует. И это, может быть, даже к лучшему, ведь цифры выходят действительно «освежающие». Именно по этой причине во многих странах Европы и в Японии давно используются специальные счетчики для душа. С их помощью можно контролировать потребление воды и даже устанавливать максимальный объем, после достижения которого будет раздаваться предупреждающий звуковой сигнал.

Сенсорные смесители

Еще один способ сэкономить воду — установить сенсорные смесители. Благодаря встроенному датчику движения подача воды в них активируется, когда человек подносит руки к крану. Соответственно, когда он заканчивает мыть руки, подача воды прекращается.

«Умная» розетка

Чем «умные» розетки отличаются от обычных? Ими можно удаленно управлять при помощи мобильного приложения или голосовой команды. К примеру, если вас нет дома, вы с легкостью сможете включить или отключить любой прибор, соединенный с «умной» розеткой. Есть модели, в которые встраивают датчики дыма, влажности и загазованности, а есть даже такие, которые оповещают об отсутствии напряжения в сети. Цены на такой гаджет стартуют от 1,5 тысяч рублей, но, поверьте, уже скоро эта покупка себя оправдает.

Диммеры

Диммеры — это регуляторы света, которые позволяют контролировать мощность освещения в вечернее время. С их помощью можно не только экономить электроэнергию, но и создавать уютную атмосферу дома. Чтобы приглушить слишком яркий свет, достаточно просто повернуть диммер в нужную сторону. Некоторые приборы способны регулировать освещение автоматически и даже реагировать на голосовые команды.

Сетевой энергосберегающий фильтр

Производители таких фильтров уверяют, что их приобретение окупится уже через полгода за счет значительной экономии на электроэнергии. Ведь у всех дома есть техника, которую большую часть времени находится в «режиме ожидания» — компьютер, телевизор, зарядные устройства и так далее. При этом она все равно потребляет электричество, за которое приходится платить. Поэтому нужно либо постоянно вынимать и обратно вставлять провод прибора в розетку, либо купить сетевой фильтр, который автоматически будет отключать питание неиспользуемых приборов.

Аккумуляторные батарейки

В каждом доме много техники, работающей на батарейках — радиоприемники, детские игрушки, пульт от телевизора, фонарики, часы и так далее. Качественные элементы питания стоят довольно дорого, а покупать их приходится регулярно. Поэтому лучшим решением будет приобрести аккумуляторы нужного размера и при необходимости их заряжать. Кроме того, так вы сможете помочь экологии, ведь батарейки — самый опасный для окружающей среды вид бытовых отходов.
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