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Как выгодно использовать воду после варки яиц 

Мария Сергеева 6 часов назад
Как выгодно использовать воду после варки яиц
Фото: depositphotos.com
Обычно вода, остающаяся после варки яиц, считается бесполезной и выливается в раковину. Однако от израсходованной жидкости все же есть кое-какая польза, о которой и рассказывает "Рамблер".
Отметим, что в составе яичной скорлупы содержится огромное количество минералов: калий, серу, фосфор, железо, магний и кальций (до 90% от всего состава). При варке яиц все эти полезные вещества выделяются в воду, которая может стать отличным удобрением для комнатных растений.
Проверить, хватает ли растению витаминов можно благодаря окрасу зелени: если цвет тусклый и бледный, то подпитка водой из-под яиц, возможно, поможет. О недостатке полезных веществ также говорит чахлый вид листьев, плохое качество побегов и стебля.
Будьте осторожны, поскольку и переизбыток витаминов вредит растению. Об этом может свидетельствовать изменение цвета, деформация листьев и опадание бутонов.
Удобрять кальцием желательно овощные культуры (помидоры, баклажаны, перец, тыкву, листовой салат), добавив в грунт перемолотую яичную скорлупу для укрепления корней и побегов. Однако не стоит использовать данный комплекс витаминов для поддержки клубники, фасоли, шпината, огурцов и капусты. Кроме того, кальций плохо усваивают фиалки, пеларгония, азалия, камелия и гортензия.
Вода, которая осталась после варки яиц, используется для полива растений три-четыре раза в неделю, ей также можно протирать листья. Однако, не стоит прибегать к дополнительной подпитке растений, если вы уже пользуетесь каким-то специальным витаминным комплексом.
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