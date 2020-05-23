Как выгодно использовать воду после варки яиц 

Обычно вода, остающаяся после варки яиц, считается бесполезной и выливается в раковину. Однако от израсходованной жидкости все же есть кое-какая польза, о которой и рассказывает "Рамблер".

Отметим, что в составе яичной скорлупы содержится огромное количество минералов: калий, серу, фосфор, железо, магний и кальций (до 90% от всего состава). При варке яиц все эти полезные вещества выделяются в воду, которая может стать отличным удобрением для комнатных растений.

Проверить, хватает ли растению витаминов можно благодаря окрасу зелени: если цвет тусклый и бледный, то подпитка водой из-под яиц, возможно, поможет. О недостатке полезных веществ также говорит чахлый вид листьев, плохое качество побегов и стебля.

Будьте осторожны, поскольку и переизбыток витаминов вредит растению. Об этом может свидетельствовать изменение цвета, деформация листьев и опадание бутонов.

Удобрять кальцием желательно овощные культуры (помидоры, баклажаны, перец, тыкву, листовой салат), добавив в грунт перемолотую яичную скорлупу для укрепления корней и побегов. Однако не стоит использовать данный комплекс витаминов для поддержки клубники, фасоли, шпината, огурцов и капусты. Кроме того, кальций плохо усваивают фиалки, пеларгония, азалия, камелия и гортензия.

Вода, которая осталась после варки яиц, используется для полива растений три-четыре раза в неделю, ей также можно протирать листья. Однако, не стоит прибегать к дополнительной подпитке растений, если вы уже пользуетесь каким-то специальным витаминным комплексом.