Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами

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Британка раскрыла простой лайфхак по закрыванию коробок с крупами 

Стелла Шмель 3 часа назад
Британка предложила лайфхак по закрыванию коробок с крупами.
Дело в том, что многочисленные картонные коробки, в которых фасуют рис, пшено, геркулес и прочие крупы, не всегда хорошо и плотно закрываются. Но плотно закрывать такие коробки — это необходимость, чтобы сохранить крупы в надлежащем виде, ведь известно, что они моментально впитывают в себя посторонние запахи. Ее способ решение проблемы приводит "Рамблер".
Сама британка шутит, что "не прошло и сорока лет", как она научилась максимально удобно закрывать все, что хранится на кухне. Ведь зачастую при открытии коробки половина картонки попросту прилипает к противоположной части и разрывается и с того момента упаковку уже плотно не закрыть. Но эта домохозяйка нашла решение. Все, что нужно, это внимательно следовать инструкциям, которые дает эта женщина.
Дом и сад , Видео
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