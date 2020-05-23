Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами

Британка предложила лайфхак по закрыванию коробок с крупами.

Дело в том, что многочисленные картонные коробки, в которых фасуют рис, пшено, геркулес и прочие крупы, не всегда хорошо и плотно закрываются. Но плотно закрывать такие коробки — это необходимость, чтобы сохранить крупы в надлежащем виде, ведь известно, что они моментально впитывают в себя посторонние запахи. Ее способ решение проблемы приводит "Рамблер".

Сама британка шутит, что "не прошло и сорока лет", как она научилась максимально удобно закрывать все, что хранится на кухне. Ведь зачастую при открытии коробки половина картонки попросту прилипает к противоположной части и разрывается и с того момента упаковку уже плотно не закрыть. Но эта домохозяйка нашла решение. Все, что нужно, это внимательно следовать инструкциям, которые дает эта женщина.