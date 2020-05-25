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Как правильно ухаживать за стиральной машинкой 

Мария Сергеева 5 часов назад
Как правильно ухаживать за стиральной машинкой
Фото: Рамблер
Чтобы стиральная машина работала исправно и не доставляла вам беспокойств, необходимо следить за аппаратом, предназначенным для помощи по хозяйству. Как это правильно делать, "Рамблер" объясняет в данной статье.
В первую очередь, самое простое — регулярно мыть свою стиральную машину, очищать ее от грязи, пыли и устранять пагубное воздействие агрессивных стиральных порошков. Обычные домашних средства (сода, уксус) вам в этом помогут.
Уксус можно влиять в барабан стиральной машины и поставить стирку при высокой температуре. Дальше необходимо приготовить моющий раствор из соды и воды, и очистить им внутреннюю часть барабана.
Не забывайте о дверце, резинке и других труднодоступных местах аппарата. Если в машинке появилась плесень, протрите проблемные места уксусом или отбеливателем, после чего ополосните водой. Чтобы грибок не появлялся вовсе нужно оставлять открытую дверцу аппарата после каждой стирки.
Когда вы не отмеряете нужное количество порошка или кондиционера, то машинка оставляет некоторое количество в лотке, где он намокнет и застынет. Поэтому за лотком также требуется уход, который можно обеспечить с помощью старой зубной щетки и воды с содой.
Обычно в нижней правой части стиральной машинки располагается фильтр насоса, оберегающий технику от засоров. Эту часть аппарата тоже необходимо мыть хотя бы раз в полгода.
Фильтр из аппарата нужно выкрутить, заранее подложив под машинку тряпку. Протрите деталь, удалив грязь, пыль и волосы, после чего вставьте ее обратно.
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