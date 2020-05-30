Что можно вырастить на своем балконе 

Если у вас нет собственного сада, но хочется баловать семью свежими продуктами, то некоторые из них можно самостоятельно вырастить на своем балконе. "Рамблер" рассказывает, с чего начать садоводство в квартире.

Подготовка

Для того, чтобы выращивать растения на балконе, нужно его подготовить. Он должен быть застеклен и утеплен. В случае, если там есть отопление, то теплолюбивые растения можно выращивать круглый год. Конечно, вы не сможете создать идеальный тропический климат, но мини-теплица у вас получится. Растения можно высаживать в горшках, пластиковых контейнерах, а можно смастерить самостоятельно деревянные грядки. Сколотите старые доски в небольшой ящик, и тогда у вас будет больше места для посадки растений.

Обязательно подготовьте почву, лучше всего ее купить в садовом магазине. Помните, что зимой квартирному саду понадобится освещение дополнительное освещение в виде фитоламп. Осуществляйте полив с утра, особенно, если у вас деревянный балкон. Так, вода сможет высохнуть на протяжении дня. Влага и тепло могут поспособствовать появлению бактерий, плесени и неприятного запаха.

Что выращивать

Традиционно, на балконах хорошо растут травы и зелень. Многие люди практикуют это для того, чтобы у них в доме сохранялся приятный аромат и всегда были свежие травы. На балконе можно вырастить лук, чеснок, петрушку, укроп, душицу и базилик. Это лишь небольшой перечень того, что вы можете посадить. Выбирайте травы по вкусу, засушивайте их или срывайте свежими, и вам не нужно будет тратиться на приправы. Кроме того, они неприхотливы в уходе, что тоже является большим плюсом.

Можно вырастить и плодовые растения. Однако, подберите для себя то, что вам действительно понадобится. На балконе не разгуляешься, поэтому подбирайте растения под свои нужды. При большом желании можно вырастить помидоры, огурцы, сладкий перец, редиску и баклажаны. Все зависит от того, что именно вы хотите.