Самые лучшие места для хранения денег в квартире 

Способов спрятать дома свои сбережения — уйма, однако многие из них только кажутся уникальными, а на деле их использует каждый второй. "Рамблер" приводит самые неординарные места, куда можно положить деньги, чтобы их никто не нашел.

Одним из самых надежных мест являются вещи, на которые никто не обращает внимания. Например кактус, у которого можно вырезать сердцевину и нижнюю часть, создав пространство для денег. Или же воспользоваться внутренностями мягкой игрушки, упаковав туда ценные бумажки. Впрочем, будьте осторожны, выбирая эти способы, высок риск забыть о заначке и просто-напросто отнести надоевшую вещь на помойку или же за вас это сделают члены семьи.

Более практичные способы — спрятать сбережения в трубчатый карниз ванной комнаты. В трубку для занавески могут поместиться как кольца, так и деньги. Другой вариант: засунуть финансы в магнитную ленту холодильника, которая удерживает дверцу во время открывания. Нужно отогнуть резинку, слегка порезать ее ножом, вытащить магнит и поместить вместо него купюры. Вероятность, что вор тщательно обыщет ванную или кухню, не слишком высока.

Некоторые советуют прятать деньги в розетку, которая послужит дополнительной гарантией безопасности. Но не забывайте, что какое-нибудь замыкание может похоронить ваш клад. Поэтому рекомендуем сделать фальшивую розетку, которая будет прикрывать небольшое углубление в стене, где и можно спрятать наличность.