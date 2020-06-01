Зачем я кладу в шкаф кусочек мела 

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Если вы думаете, что обычный мел может пригодиться только школьным учителям, то сильно ошибаетесь. Этот простой предмет пользуется успехом у хитрых хозяек, которые точно знают, что ему можно найти другое, не менее полезное применение. О том, зачем, например, кусок мела нужен в шкафу, рассказывает «Рамблер».

Кусочек мела, спрятанный в шкаф, избавит вашу одежду от неприятного, затхлого запаха. Кроме того, мел — это один из самых действенных и безопасных поглотителей влаги. Именно поэтому его стоит класть в шкаф, особенно на те полки, где хранится теплая и довольно плотная одежда.

Если вы опасаетесь, что мел может испачкать ваши вещи, положите один или несколько кусочков в небольшой плотный мешочек. Такую «упаковку» можно поместить и возле стопки с вещами, и подвесить на штангу между вешалками с одеждой.

Таким же образом можно использовать мел в ванной, обувнице или кухонном шкафу, где вы храните, например, крупы.