Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем я кладу в шкаф кусочек мела 

Александра Нечаева 2 часа назад
Зачем я кладу в шкаф кусочек мела
Фото: Pickpik.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Если вы думаете, что обычный мел может пригодиться только школьным учителям, то сильно ошибаетесь. Этот простой предмет пользуется успехом у хитрых хозяек, которые точно знают, что ему можно найти другое, не менее полезное применение. О том, зачем, например, кусок мела нужен в шкафу, рассказывает «Рамблер».
Кусочек мела, спрятанный в шкаф, избавит вашу одежду от неприятного, затхлого запаха. Кроме того, мел — это один из самых действенных и безопасных поглотителей влаги. Именно поэтому его стоит класть в шкаф, особенно на те полки, где хранится теплая и довольно плотная одежда.
Если вы опасаетесь, что мел может испачкать ваши вещи, положите один или несколько кусочков в небольшой плотный мешочек. Такую «упаковку» можно поместить и возле стопки с вещами, и подвесить на штангу между вешалками с одеждой.
Таким же образом можно использовать мел в ванной, обувнице или кухонном шкафу, где вы храните, например, крупы.
Видео дня. Российские звезды, пожелавшие получить МРОТ
Женский форум
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Сын показал монстра из сна и привел родителей в ужас
Сын показал монстра из сна и привел родителей в ужас
Тест: хорошо ли вы знаете советскую кухню
Тест: хорошо ли вы знаете советскую кухню
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Россияне стремительно толстеют на удаленке
03:25
Россияне стремительно толстеют на удаленке
Здоровье
Как выглядит самоизоляция глазами детей
01:51
Как выглядит самоизоляция глазами детей
Дети
На кого похож двухлетний сын Маликова
03:23
На кого похож двухлетний сын Маликова
Звёзды Дети
Российские звезды, пожелавшие получить МРОТ
01:13
Российские звезды, пожелавшие получить МРОТ
Звёзды
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
10:22
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
Любовь
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
09:36
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
Звёзды
Названо самое полезное молоко
06:11
Названо самое полезное молоко
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение