8 признаков нерадивой хозяйки на кухне 

Кухня — то самое место в доме, которое задает тон всему, создает уют и нужную атмосферу. Для этого совсем не обязательно иметь дорогую мебель и высокотехнологичные приборы-помощники. Достаточно содержать эту часть дома в чистоте и аккуратности. В материале "Рамблера" мы затронем те недочеты, на которые в первую очередь стоит обратить внимание, чтобы не прослыть безалаберной хозяйкой.

Раковина

Раковина с подтеками, пятнами жира, разводами и остатками пищи в сливном отверстии испортит вид даже самой красивой кухни. В мойке не должна скапливаться посуда, приучайте себя и своих домочадцев мыть ее сразу, либо ставить в посудомоечную машину.

Грязь из раковины следует вычищать сразу же, а пятна и капли от воды — протирать губкой, чтобы не оставалось разводов. В таком случае мойка не будет привлекать ненужного внимания и будет выглядеть аккуратно.

Тряпки, полотенца, губки

На кухне часто нужны тряпки и полотенца. Но и менять их необходимо так же регулярно! Это важно. Во-первых, это просто эстетически некрасиво. Белое полотенце с желтыми пятнами — кому такое понравится? Во-вторых, грязные тряпки на кухне могут стать рассадником заразы и не только. Кроме того, они начнут источать неприятный запах.

Также регулярно меняйте губки и тряпки для протирания поверхностей.

Посуда

Тарелки и чашки со сколами, с облупившейся краской, кастрюли с пригоревшим дном и сковорода, с неоттертыми пятнами жира — это все признак того, что хозяйка на этой кухне явно недостаточно времени уделяет чистоте и опрятности кухонной утвари. Ко всему прочему, есть из тарелок со сколами может быть банально опасно для здоровья. Без сожаления выкидывайте старую посуду, которая очевидна пришла в негодность. А кастрюли и сковородки с затвердевшими пятнами жира следует тщательно отмыть, используя специальное средство.

Грязь на кухонном гарнитуре

Внимательно отнеситесь к чистоте места, где стоит утварь. Периодически протирайте все полки снаружи и внутри. Регулярно протирайте ручки с специальным средством против микробов и жира.

Если мусорное ведро стоит за одной из дверок в кухне (например, под раковиной), стоит регулярно мыть пространство под ним и следить за чистотой вокруг ведра. Бывает, что домочадцы бросают отходы, не попадая в ведро, и они подолгу лежат в дальнем углу, никем не замеченные.

Обеденный стол

Обеденный стол — это "лицо" всей кухни. Если у вас старый стол с потертостями и царапинами, постарайтесь привести его в порядок. Изделие из дерева можно зашкурить и покрыть лаком, таким образом вы подарите ему буквально вторую жизнь. В некоторых случаях стол проще заменить на новый, это лучше, чем использовать старую, пришедшую практически в негодность вещь с шатающимися ножками и хлипкой столешницей.

Пятна на столе может скрыть аккуратная скатерть или персональные салфетки под блюда.

Если с мебелью все в порядке, обратите внимание на чистоту самой поверхности стола. На нем не должно быть пятен, крошек печенья или хлеба, кусочков залежалых фруктов. Сделайте так, чтобы за ваш стол было приятно садиться как гостям, так и вашим домашним.

Плита и духовка

Плита может многое "рассказать" о хозяйке этой кухни, но не должна! Идеальная чистота в духовке и на самой плите — признак хорошей хозяйки. Ко всему прочему, если вы нечасто готовите, то следить за ее чистотой не так уж и сложно.

Залог успеха — мыть сразу же после того, как появились первые признаки грязи. Тогда пятна отмыть намного легче и процесс пойдет быстрее.

Шторы

Если у вас на кухне висят шторы, обратите внимание на их чистоту: нет ли пятен, не пахнут ли они? Как давно вы вообще их стирали? Если не можете вспомнить, срочно отправляйте их в машинку.

Холодильник

И последнее в нашем списке, но далеко не по значимости — чистота снаружи и внутри вашего холодильника. Современные агрегаты позволяют максимально упростить процедуру разморозки и мыться холодильника, а вот со старыми советскими агрегатами придется потрудиться. Но оставлять в грязи и источающим неприятные запахи определенно нельзя! Регулярно мойте ваш холодильник и храните продукты в чистоте.