Что, как и куда сажать: три лайфхака для дачников

Ведущая программы «На дачу!» на «Первом канале» Наташа Барбье поделилась с садоводами ценными советами.

— Сад, огород, даже животные и люди — это то, что растет. Поэтому, думать, что результат будет завтра: сегодня посадил, а завтра будет красиво — это неправильно. Не нужно торопиться, здесь важно терпение, — предупреждает Барбье. — Я сама начала в апреле заниматься своим участком, под дождем, снегом и градом. Ничто не предвещало того, что все расцветет.

Не надо бояться и думать, что все надо делать по правилам и по рецептам: какое зернышко, на какую глубину и так далее. Хорошо бы все это прочитать — хуже не будет. Я знаю один замечательный сад в Англии, его сделали две женщины-пенсионерки. Сад необычайной красоты, с такой небрежной заброшенностью. Я его напечатала в журнале «Мезонин», когда там была главным редактором. Их спрашивали о правилах садоводства, а они отвечали: «Мы просто втыкаем, что нам нравится, туда, куда нам нравится. Что вырастет, то вырастет. В большинстве своем вырастает».

Как говорит мой друг, замечательный флорист Кирилл Лопатинский: «Вы просто любите растения, и они вам обязательно ответят взаимностью». Я даже со своими орхидеями дома разговариваю.

Лайфхаки для начинающих садоводов

1. Встаньте, посмотрите на свой участок и подумайте: куда стекает вода, не застаивается ли она, что у вас за участок, какая там почва и так далее. Если вы задумаетесь об этом, а потом прочитаете про разные свойства почвы, это спасет вас от ошибок: что-то надо сажать в места, где много влаги, какие-то растения любят сухую почву.

2. Если ваша дача на долгие годы, то сажайте сразу многолетние растения, какие бы они ни были, будь то лилии, куст пионов или же вишня. Сразу представьте себе, как это все будет выглядеть через пять лет. Растения разрастаются: чтобы не было тесно, дайте растениям немного дышать, не сажайте их близко друг к другу.

Если же вы сняли дачу на лето, то смело покупайте однолетние цветы, петунии, к примеру. Они бывают совершенно разных необыкновенных цветов. Они прекрасно растут, ухода особого не требуют, будут цвести у вас до самого сентября.

3. Если вы любитель газонов, на нем не должны появляться одуванчики. Они очень милые и даже съедобны во всех своих видах, но одуванчик — страшный сорняк с сильной корневой системой. Поэтому безжалостно — с совочком, в панамке — нужно их выполоть. Я однажды не уследила, теперь у меня весь газон в одуванчиках.