Дело не в кофе: как быстро заснуть 

Надо отдохнуть и восстановить силы…но не получается. Если вы часами считаете овец, а они все не заканчиваются, изучите наши советы, как быстро заснуть, и может хотя бы в этот раз получится.

Используйте свою кровать только для сна (и секса)

Это создаст правильные психические ассоциации. Если кровать означает только сон, то и мозг сразу будет понимать, почему вы здесь сейчас находитесь. Ведь, если вы привыкли смотреть в кровати сериалы, то и мозг будет ожидать следующую серию, а не сон.

Метод 4-7-8

Сейчас этот способ пользуется огромной популярностью. Секрет состоит в том, чтоб контролировать свое дыхание, а оно, в свою очередь, расслабит мозг, сердце и нервную систему. Техника очень проста и не требует специального оборудования — только легкие. Начните с максимального выдоха. Затем вдыхайте и считайте до 4. Задержите дыхание, считая до 7, а потом выдохните через рот на 8 счетов, вот и все!

Обманите мозг — пытайтесь не спать

Нам всегда хочется бунтовать против каких-то установок, это касается даже сна! В исследовании университета Глазго провели эксперимент, где одной группе запретили спать, а вторую просто уложили в кровать. При этом первая группа уснула гораздо быстрее! Сон — это единственная вещь в жизни, где чем сильнее вы стараетесь, тем выше вероятность, что ничего не получится.

Не смотрите на часы, если не можете уснуть

Это никак не поможет…

Метод прогрессивной релаксации

Эту технику часто советуют для быстрого погружения в сон, и суть ее заключается в том, чтоб поочередно напрягать и расслаблять мышцы. Начните с пальцев ног и постепенно продвигайтесь к шее и голове, напрягая и расслабляя мышцы. Напрягайте секунд на 5, а расслабляйте на 30.

Сделайте массаж (не эротический)

Этот метод основан на принципах китайской медицины: сеть энергии течет через определенные точки нашего тела, а нажатие на них способно восстановить баланс тела и духа. Между бровями есть маленькое углубление, прям над носом, нежно надавливайте на эту точку в течение минуты. Далее нажимайте в течение минуты на точку между большим и указательным пальцами ног. Помассируйте оба уха в течение минуты. Тело должно расслабиться и перейти в стадию сна.

Спите в прохладной комнате

Температура тела является неотъемлемой частью регулирования наших биологических часов. Когда мы спим — температура нашего тела понижается, поэтому понижение температуры даст сигнал мозгу, что пора спать. Идеальная температура комнаты для сна — 23 градуса.