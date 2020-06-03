Как отмыть пожелтевшую ванну добела 

Желтые пятна на белой ванне портят весь вид и настроение. "Рамблер" выяснил, какими средствами можно вернуть "уставшей" ванне первоначальную белизну.

На самом деле вполне можно обойтись без агрессивных и дорогостоящих моющих средств, а вместо них использовать проверенные временем — соду, уксус, перекись водорода, нашатырный спирт, лимонную кислоту и соль.

Самый простой способ — взять соду, нанести на влажную губку и оттереть все пятна. Однако этот способ потребует определенных физических усилий. Если жаль поясницу, лучше приготовить чистящую пасту или раствор, которые можно оставить на некоторое время для воздействия, а потом просто смыть.

Например, берем три пакета лимонный кислоты на пол-литра теплой воды, наносим губкой на всю поверхность ванны, оставляем на 20 минут и смываем. Для большего эффекта можно потереть самые загрязненные места содой. Точно так же можно применить перекись и нашатырь, которые нужно смешать в пропорции один к двум (50 мл перекиси водорода, 100 мл нашатырного спирта).

Убрать ржавчину помогут соль и уксус. Берем 100 мл столового уксуса, добавляем 2 столовые ложки соли, смешиваем и наносим на загрязненные участки. Через 20 минут смываем.