Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как отмыть пожелтевшую ванну добела 

Екатерина Ёлкина 5 часов назад
Как отмыть пожелтевшую ванну добела
Фото: РИА Новости
Желтые пятна на белой ванне портят весь вид и настроение. "Рамблер" выяснил, какими средствами можно вернуть "уставшей" ванне первоначальную белизну.
На самом деле вполне можно обойтись без агрессивных и дорогостоящих моющих средств, а вместо них использовать проверенные временем — соду, уксус, перекись водорода, нашатырный спирт, лимонную кислоту и соль.
Самый простой способ — взять соду, нанести на влажную губку и оттереть все пятна. Однако этот способ потребует определенных физических усилий. Если жаль поясницу, лучше приготовить чистящую пасту или раствор, которые можно оставить на некоторое время для воздействия, а потом просто смыть.
Например, берем три пакета лимонный кислоты на пол-литра теплой воды, наносим губкой на всю поверхность ванны, оставляем на 20 минут и смываем. Для большего эффекта можно потереть самые загрязненные места содой. Точно так же можно применить перекись и нашатырь, которые нужно смешать в пропорции один к двум (50 мл перекиси водорода, 100 мл нашатырного спирта).
Убрать ржавчину помогут соль и уксус. Берем 100 мл столового уксуса, добавляем 2 столовые ложки соли, смешиваем и наносим на загрязненные участки. Через 20 минут смываем.
Видео дня. Похудевшая звезда КВН снова поправилась
Женский форум
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Идите в ж**у, заслуженные!»
«Идите в ж**у, заслуженные!»
Заплаканная Брежнева сделала признание
Заплаканная Брежнева сделала признание
Красотку высмеяли за бикини, но она не остановилась
Красотку высмеяли за бикини, но она не остановилась
7 признаков дефицита витамина D и что с этим делать
7 признаков дефицита витамина D и что с этим делать
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Назван продукт, который подделывают чаще всего
20:01
Назван продукт, который подделывают чаще всего
Еда
Как случайная встреча привела к большой любви
03:17
Как случайная встреча привела к большой любви
Звёзды Любовь
Как устранить засор в раковине за минуты
02:50
Как устранить засор в раковине за минуты
Дом и сад
Как изменились любимые певицы 90-х
04:02
Как изменились любимые певицы 90-х
Звёзды Красота
Звездные пары, не пережившие совместную самоизоляцию
09:31
Звездные пары, не пережившие совместную самоизоляцию
Звёзды Любовь
Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
02:21
Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
Звёзды
Звезды, страдающие от диабета
02:50
Звезды, страдающие от диабета
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение