Зачем я кладу обувь в морозилку 

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Наверное, многим известно то неприятное чувство, когда покупаешь новую прекрасную пару обуви и… не можешь ее носить! По одной простой причине: обувь жмет из-за того, что еще не разношена, а разнашивать ее самостоятельно — тот еще ад, ведь это приводит к страшным мозолям.

Как я только не пыталась бороться с этой проблемой: и растягивала туфли при помощи подручных средств, и засовывала в них на ночь все, что под руку попадалось, и в воде держала — не советую так делать с новой обувью… Ничего не помогало, а если и помогало, то ненадолго. Такая, казалось бы, небольшая проблема регулярно приводила к большим неприятностям. Шутка ли, на собственной свадьбе я проплакала несколько часов из-за того, что не могла ходить в новых туфлях, а надеть больше было нечего, не в тапочках же идти.

Или вот недавно: мужа пригласили на важную рабочую встречу, попросили быть с супругой. Я, разумеется, все лучшее сразу на себя: макияж, прическа, платье, каблуки. В итоге весь вечер умоляла супруга отпустить меня домой. Он отпустил, а его коллеги так и не поняли, почему я сбежала, точнее не сбежала, а уползла как раненый кузнечик.

В общем, с обувью у нас всегда были серьезные проблемы. И, возможно, продолжались бы они до сих пор, если бы не совет моей новой знакомой. Именно она рассказала мне о таком лайфхаке. Для того, чтобы растянуть обувь, нужно наполнить герметичные пакеты водой, положить их внутрь пары и оставить в морозилке на ночь. Все! На утро туфли разношены, и вы можете гулять хоть весь день в свое удовольствие. Особенно актуально в летний период.