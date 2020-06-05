10 вещей, которых нет на кухне у хорошей хозяйки 

Мы тщательно обустраиваем кухню — выбираем цвет плитки, спорим по поводу стиля гарнитура со своими половинами, придирчиво оцениваем кухонную технику при покупке. Это все, несомненно, важно, но есть незаметные мелочи, которые способны испортить даже такой ремонт, который можно было бы считать мечтой перфекциониста.

Какие вещи следует убрать и никогда не позволять им появляться в кухне? Как избежать необходимости постоянно делать генеральную уборку? Что делать с разноформатной посудой и чистящими средствами? Рассматриваем 10 вещей, на которые нужно обратить внимание прямо сейчас.

1. Открытые полки и столы

Сколько бы мы ни пытались поставить все баночки и контейнеры в шкафы, они все равно как-то оказываются на открытых полках и на рабочем столе.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Это весьма распространенный вариант в домах с большим количеством любителей готовить, когда каждый берет то, что ему нужно, а потом не возвращает на место. Либо место хранения подобрано неудачно — и нужно его менять. Если вы в принципе хотите отказаться от шкафов с дверцами, выберите емкости для хранения сыпучих продуктов и специй в едином стиле и обязательно — с крышками. Так вы защитите продукты от моли и жучков.

2. Неформатная посуда с трещинами и сколами

Тут без вариантов: все, что с трещинами, вмятинами или сколами собрать и снести на помойку: в трещинах собираются микробы и грязь. «Неформат» выставить в подъезд — возможно, кому-то будут интересны тарелки, у которых нет пары. Сейчас легко найти бюджетные и очень стильные варианты тарелок и чашек, которые будут сочетаться между собой и стилем вашей кухни. Если вам дорога как память конкретная бабушкина чашка — оставьте ее в качестве декора кухни. Одну. Целую.

3. Раковина с горой посуды

Если в доме живет больше двух человек, вопрос мытья посуды периодически будет сводить с ума даже самых стойких любителей чистоты. Посчитайте, сколько комплектов тарелок, вилок и ножей вам реально необходимо на семью, остальное стоит убрать. Так можно довольно быстро приучить семейство к мысли о необходимости своевременного мытья посуды. Саму раковину тоже нужно обязательно мыть с чистящим средством, когда она опустеет, и вытирать насухо — например, плотной салфеткой.

4. Хранение чистящих средств

Обычно все ставят бутылки и банки с порошками и гелями в шкафчик под мойкой — но в него не помещается и половина всего, что нужно. Поэтому часть остается на мойке, что небезопасно для органов дыхания. Разумно сделать в этом шкафу дополнительную полку или установить «многоэтажный» ящик из прочной проволоки, в котором вам будем удобно держать все моющие и чистящие средства.

5. Пространство на кухонном столе

Если проверять состояние стола всякий раз сразу после мытья посуды, то вполне реально поддерживать его пустым и чистым.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Нужно приучиться сразу убирать на место или в раковину использованную посуду и приборы после готовки, а салфетки, специи и подставки под горячее ставить в шкаф. Обращайте внимание на чистоту сахарниц и солонок — они очень быстро грязнятся.

6. Гигиена губок и тряпок для стола

Они должны содержаться в идеальной чистоте, потому что именно они постоянно находятся в контакте с посудой. Довольно часто это самые грязные вещи в доме. Их обязательно нужно постоянно дезинфицировать специальными средствами и тщательно просушивать на специальной подставке или мыльнице. Менять губку нужно не реже раза в неделю — даже при постоянной дезинфекции на них очень быстро заводятся плесень и дрожжи.

7. Жир на дверцах шкафов

Все вертикальные поверхности в непосредственной близости от рабочего стола и плиты тоже нужно постоянно протирать с чистящим средством — лучше всего делать это после мытья посуды. Если не лениться и посвящать этому несколько минут ежедневно, то удастся избежать необходимости тратить несколько часов на оттирание жира со шкафов и стен в выходные.

8. Занавески, фартук и прихватки

Кухонный текстиль нужно стирать не реже раза в неделю или по мере загрязнения, а менять полностью не реже раза в квартал.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Это важно с точки зрения гигиены, да и психологически всегда приятнее пользоваться новыми и красивыми прихватками или фартуком. Если вы консерватор и не желаете менять единожды выбранный стиль — просто купите сразу несколько комплектов текстиля и пользуйтесь ими поочередно.

9. Записки, чеки, тетради с рецептами

В наш век новых технологий пора расставаться со всей этой пожелтевшей макулатурой. Повесьте стильную маркерную или меловую доску, на которой можно оставлять послания. Рецепты, чеки и другие необходимые заметки перенесите в электронном виде в домашний компьютер — так они точно сохранятся и будет проще их систематизировать.

10. Кухонное окно и подоконник

Туда мы обычно сваливаем разную мелочь — зарядные устройства, ручки, книжки, детские игрушки. Лучше всего поставить на подоконник цветы в красивых горшках или длинных поддонах — так попросту не останется места для всего остального, и кухня сразу станет выглядеть гораздо аккуратнее и светлее.