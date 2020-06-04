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Время для уборки: за что взяться, когда у вас есть 3 минуты и больше 

WomanHit.ru 14 часов назад
За что взяться, когда у вас есть 3 минуты и больше
Фото: WomanHit.ru
Держите дом в порядке и будьте здоровы.
В научном журнале «Personality and Social Psychology» было опубликовано исследование, основанное на лингвистическом анализе высказываний женщин о своем доме. Каждый из 60 участников эксперимента описал свое жилище, а затем получил оценку психолога. Как оказалось, те, чьи дома хозяйки оценили как загроможденные и грязные, были более склонны к депрессии и усталости, чем женщины, описавшие чистоту собственного дома и организованность пространства. Исследователи также обнаружили, что у женщин, чей дом был в беспорядке, оказался более высокий уровень кортизола — гормона стресса. Даже если у вас в запасе 5 минут, можно найти, чем заняться:

Три минуты

Введите в доме правило одной песни: найдите композицию, которая заряжает вас энергией и заставляет активнее двигаться. Чаще всего, это будет латина или песни на турецком языке, под мелодии которых ваши ноги сами начинают двигаться. В среднем, песня длится три минуты — за это время дети смогут собрать игрушки, а вы помоете посуду после семейного обеда. Вообще, советуем убираться под музыку — так время проходит в разы быстрее. Включите ее в наушниках на полную громкость и протирайте тряпкой зеркала, пылесосьте пол — и не стесняйтесь своих танцевальных навыков.

Пять минут

За это время можно успеть разобрать мусор в прихожей, который вы складываете на полки после прихода домой: старые чеки, газеты, рекламные листовки, непрочитанные письма, палки и листья с прогулки ребенка, мелочь и прочее. Поставьте банку для монет, куда будете сбрасывать всю мелочь из карманов, а затем сдавать ее в специализированный аппарат в торговом центре. Для ключей установите ключницу: вешайте на нее ключи от дома и авто, чтобы потом не приходилось искать их по всем сумкам. То же самое сделайте с документами и банковскими картами — положите их на полку, чтобы точно не забыть, когда будете выходить из дома.

Десять минут

Купите в магазине хозяйственных товаров меламиновую губку — ей можно убрать следы детского творчества на стенах и обоях, отмыть пятна с мебели и плитки, очистить выключатели от отпечатков грязных рук. Всего за десять минут можно устранить такие мелочи, которые бросаются в глаза, когда к вам в дом приходят гости.
Хорошо бы перед гостями проверить, насколько чистый ваш туалет, раковина, стол и свежие ли висят полотенца. Замените старый кусок мыла или обновите диспенсер с жидким мылом.

Полчаса

Разберите холодильник: выставите всю еду, пересмотрите сроки годности на соусах и проверьте банки с солениями. Выбросите заветрившиеся и проросшие овощи — есть их небезопасно, лучше купить свежие продукты. Промойте холодильник с очищающим средством, пересмотрите систему хранения — возможно, что нужно сменить положение полок, поставить органайзеры для овощей и фруктов и прочее. Ненужные полки можно снять — из-за них ваш холодильник часто сложно закрыть.
Если вы пользуетесь духовкой и микроволновкой, хотя бы раз в месяц их нужно промывать, чтобы удалить капли жира, остатки пищи и неприятный запах. Эта работа займет не меньше часа, так что запаситесь терпением.
Хозяйки советуют отскребать сгоревшую пищу с решеток комком мятой фольги, а в сложных случаях — наждачной бумагой.
С противнями будьте острожнее: налейте на посуду очищающее средство для промывания плиты, залейте его небольшим количеством кипятка и оставьте на 10—15 минут, чтобы загрязнения размокли и легко отделялись от поверхности. Духовку промойте мягкой губкой с очищающим средством, а затем оставьте открытой на время, чтобы вода испарилась. Если останется неприятный запах, поставьте в духовку и запустите чашу с сухой содой или солью — при нагревании она быстрее впитает запахи.
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