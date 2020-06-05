Как я храню помидоры зимой без морозилки 

Порадовать себя вкусом свежих томатов морозной зимой вполне реально, просто нужно знать, как это делать. Делюсь с вами "народным" лайфхаком.

В материале "Рамблера" — рецепт, который поможет вам сохранить помидоры такими же, как в тот день, когда вы принесли их домой.

Для лучшего эффекта выбирайте твердые, упругие плоды. Помойте их и обсушите. Разрежьте их на четыре-шесть частей и удалите плодоножку.

После этого поместите помидоры в банку. Они могут быть любого размера, но лучше брать небольшие, чтобы за раз использовать сразу всю. Емкости нужно предварительно простерилизовать.

Залейте в банку остывшую кипяченую воду так, чтобы она закрыла помидоры доверху. Накройте простерилизованной крышкой, не закручивая.

Затем поместите банки на дно кастрюли, предварительно выстелив в нее полотенце. Затем залейте кастрюлю водой до того места, где банки начинают сужаться.

Поставьте кастрюлю на плиту. Таким образом стерилизуем банки примерно 10-15 минут (чем больше банка, тем больше нужно времени).

Спустя нужное количество времени следует вытащить банки и закрутить крышки. Оставьте их до полного остывания.

Проделав последовательно все эти шаги, вы сможете сохранить свежие помидоры до зимы!