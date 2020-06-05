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Как я храню помидоры зимой без морозилки 

Стелла Шмель 5 часов назад
Как я храню помидоры зимой без морозилки
Фото: depositphotos.com
Порадовать себя вкусом свежих томатов морозной зимой вполне реально, просто нужно знать, как это делать. Делюсь с вами "народным" лайфхаком.
В материале "Рамблера" — рецепт, который поможет вам сохранить помидоры такими же, как в тот день, когда вы принесли их домой.
Для лучшего эффекта выбирайте твердые, упругие плоды. Помойте их и обсушите. Разрежьте их на четыре-шесть частей и удалите плодоножку.
После этого поместите помидоры в банку. Они могут быть любого размера, но лучше брать небольшие, чтобы за раз использовать сразу всю. Емкости нужно предварительно простерилизовать.
Залейте в банку остывшую кипяченую воду так, чтобы она закрыла помидоры доверху. Накройте простерилизованной крышкой, не закручивая.
Затем поместите банки на дно кастрюли, предварительно выстелив в нее полотенце. Затем залейте кастрюлю водой до того места, где банки начинают сужаться.
Поставьте кастрюлю на плиту. Таким образом стерилизуем банки примерно 10-15 минут (чем больше банка, тем больше нужно времени).
Спустя нужное количество времени следует вытащить банки и закрутить крышки. Оставьте их до полного остывания.
Проделав последовательно все эти шаги, вы сможете сохранить свежие помидоры до зимы!
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