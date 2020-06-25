Как сделать кухню мечты за 30 000 рублей: хитрости ремонта 

Однажды мы решили освежить кухню… С этого момента начинаются классические истории разводов и многолетних ремонтов. А мы смогли сделать быстро и недорого кухню, о которой мечтали!

Мы поменяли все: обновили фасады и столешницу, сделали фартук, продумали освещение и украсили стены. Путь был тернист и извилист, зато теперь я могу поделиться опытом, как сохранить деньги, нервы и место при установке новой кухни.

Шаг 1. Начинаем замену кухни

Когда мы захотели немного обновить нашу кухню, в ИКЕА (где мы кухню и покупали) нас «обрадовали»: такой больше нет. Ничего сделать нельзя. Новые размеры и высота. Я расстроилась: бюджет ограничен, а боевой настрой только крепнет. Что делать? Ситуацию спасли неравнодушные подписчики. В тот день пришли сотни сообщений. Мне рекомендовали обратиться по гарантии. Я не верила в это до последнего, но в ИКЕА все же позвонила. И — о, чудо! Ко мне приехал мастер, который все осмотрел, зафиксировал, ответа не дал, но на всякий случай снял размеры.

Спустя несколько недель мы получили положительный ответ: «Кухне быть!». В нашем случае гарантийными признали вздутия на старых фасадах и маленький скол. Замена кухни делается в соответствии со стоимостью аналога вашей мебели с пересчетом цены. Например, семь лет назад наша кухня стоила 25 000 рублей, а теперь ее оценили в 60 000 рублей. Мы заменили фасады и наполнение и просто доплатили разницу.

Лайфхак: покупайте кухню с гарантией, в том числе технику, сантехнику и электронные приборы (обязательно уточните, сколько она действует и что в нее входит). Обращайте внимание на опции: приезд замерщика и дизайн-проект бесплатно.

Шаг 2. Продумываем освещение

Мы продумали общее освещение, в рабочей зоне и дополнительный свет. Над столешницей и в шкафах муж все сделал сам. Там же установили выключатель, розетку и диммер (регулятор мощности). Цена за весь свет в рабочей зоне, плюс в шкафах — 3 000 рублей. Люстру я выбирала очень долго: никак не могла найти подходящую. В итоге нашла что хотела: в стиле лофт (цена 11 320 рублей). Направление света в этой люстре можно распределить как нравится: разместить лампочки ближе к центру или растянуть на всю длину провода.

Лафхак: обязательно делайте точечное освещение, но сначала продумайте, где будет стоять стол и стулья. Мы сделали освещение над столовой и рабочей зоной — это очень важно, ведь точечная подача позволяет регулировать яркость и направлять свет туда, куда нужно в данный момент. И это гораздо дешевле, чем без надобности освещать все помещение.

Шаг 3. Подбираем мебель и оборудование

Когда мы начали выбирать оборудование, обеденный стол и стулья, то в первую очередь ориентировались на реальные размеры (наша кухня всего 11 метров) и потребности. Например, у нас варочная панель на 2 конфорки — это намного дешевле традиционной, с 4 конфорками. Нам хватает на всю семью.

Лайфхак: совмещаем функционал. У нас духовка 2 в 1, с СВЧ. Удобно и эргономично. Обеденная зона должна быть максимально комфортной, чтобы присесть и чтобы обойти ее. Если вы не располагаете огромным пространством, рассмотрите варианты комплектов, в которых стулья максимально придвигаются к столешнице, складываются или убираются под стол.

Шаг 4. Декорируем пространство

Элементы декора в нашем случае — это сплошная экономия за счет hand made. Это несложно и недорого, и главное — будет выглядеть так, как будто этим занимался дизайнер или мастер. У меня даже специальная рубрика есть в блоге #за_тыщy.

Лайфхак: рабочую зону на кухне и стены в комнатах я декорирую с помощью реек, ваз, корзиночек, свечей — это можно сделать своими руками и недорого.