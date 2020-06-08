«Женщина ему одежду разорвала и разодрала лицо»

Жизнь в многоквартирном доме предполагает терпение и умение договариваться с соседями, которые могут быть совершенно разными. «Рамблер» собрал личные истории россиян, поделившихся непростым опытом выживания в квартире с соседями за стенкой. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Первая и основная причина конфликтов между соседями — шум. Один из главных источников шума — любовь некоторых жильцов к громкой музыке в любое время суток. Методы против меломанов применяются самые разные: от проникновенного разговора до диверсий.

Vektor18: «Сдал у нас сосед квартиру в аренду, а сам уехал в другой город на несколько месяцев. Квартирантом оказался меломан — очень любил время от времени послушать музыку поздно вечерком, а то и ночью…Поймать его было достаточно проблематично: уходил он из дома очень рано, приходил поздно, но, тем не менее, время на прослушивание музыки у него оставалось предостаточно. В один вечер меломан слушал свою музыку особенно долго. Как обычно, соседи к нему стучали, но потом все затихло. Около четырех часов утра этаж проснулся от странного шума на лестничной площадке.

Выхожу, а там женщина меломану одежду разорвала и разодрала лицо.

Выяснилось, что эта женщина..живет через стенку от меломана. Из-за его музыки ее два ребенка постоянно не высыпаются. Вот она дежурила всю ночь и подловила его когда он выходил из квартиры, проведя с ним разъяснительную работу. Меломан в тот же день съехал и наступила долгожданная тишина».

Lollypopik: «Некоторые люди туповаты и не умеют смотреть со стороны. Чел может даже не понимать, что он мешает другим. Во время карантина один перец повадился вытаскивать свою колонку на балкон и врубать музыку, которую слышала большая часть дома и улица. Я бесилась, в конце концов сказала ему, что музыка очень громкая и мешает. Он сделал удивлённое лицо и больше я музыку не слышала».

Savelii53: «Жил одно время в общаге, коридорного типа, там тоже такой любитель музыки был, дверь стальная, счётчик внутри, так ему проводку в коридоре перебили, и пару метров проводов вместе с штукатуркой вырвали, как они эти провода нашли не знаю, может датчиком скрытой проводки, может запомнили положение проводов во время ремонта».

Некоторые пользователи интернета поделились зарубежным опытом:

SizzLorr: «Живу в Испании. У меня есть сосед который любитель включить музыку ночью или уйти гулять и оставить собаку ночью (а ей скучно и она лает). Беседовал с ним неоднократно, но бесполезно. Как итог, однажды ночью вызвал полицию. Приехали через три минуты после моего звонка. Как итог штраф в размере 500€ тишина и покой».

Впрочем, иногда причиной шума становится и просто громко работающий телевизор.

Mongol66: «Снимал квартиру в г. Клин МО через этаж выше постоянно работал телевизор на всю катушку. Оказалось, там жил одинокий глухой любитель выпить. Общество глухих подарило ему телевизор. Спасало выключение автоматов на площадке. Он не специально, просто пьяный засыпал под орущий телевизор, видимо, пытаясь что-то расслышать».

Не меньше жалоб поступает и на соседей с детьми. Особенно достается тем, кто живет снизу.

ElizKr: «У меня соседи с детьми. Сверху. И иногда шумят так эти милые детки, особенно в выходные утром, что хочется убивать. И ничего не решить, яжмать говорит, что этожеребенок».

Godovas: «Я детей, что бегают сверху, хочу подняться и с окна выкинуть. И следом их мамашу».

Gattaca: «Я желаю матери двоих детей, что живёт под нами, лицо расцарапать. Подумаешь, час ночи, весело же бегать, прыгать и орать. А мне вставать в шесть».

Жильцам с обостренным обонянием также приходится непросто.

Racoon.Lady: «А у нас в доме кто-то даже ночью жрать готовит — периодически просыпаюсь от ядреного запаха жареного лука, и это часа в 4 утра». «А у нас в доме кто-то даже ночью жрать готовит — периодически просыпаюсь от ядреного запаха жареного лука, и это часа в 4 утра».

Однако случаются и настоящие аварии, которые могут остановить жизнь в целом подъезде. Например, такая:

Keymouse: «Поехала я сегодня на работу! Первый день! Ничто не предвещало, как говорится, но тут звонок. Соседка снизу. "Вы Нас Топите". В смысле? Как? Нас же даже дома никого нет, а с утра всё хорошо было! Поехал муж, слава богу, начальник и график более или менее свободный. Приезжает домой, пишет мне смс: "топим мы, вытекает из ВСЕХ возможных сливов"…Далее рутина, вызов сантехников, уборка, ремонт, чистка труб… На вопрос, в чём причина, прозвучал ответ. КТО-ТО ЭТАЖАМИ ВЫШЕ СМЫЛ В УНИТАЗ БУТЫЛКУ ОТ КЕФИРА! Теперь, после всей уборки и максимальной минимизации запахов, у меня лишь три вопроса: Зачем? Нафига? И КАК?»

Впрочем, иногда встречаются и экзотические претензии от соседей.

KovshikSwisky: «Мы полгода назад ободрали стены и потолок в своей кухне, чтобы делать ремонт, но по финансовым причинам процесс застопорился, и кухня так и стоит ободраная.

Суть претензии наших соседей к нам: "Мы когда по вечерам к вам в окна заглядываем — некрасиво так, неаккуратно!»

Отдельная история — сложные отношения с пожилыми соседями. Некоторые из них умеют превратить жизнь окружающих в ежедневное испытание.

SenseiGrey: «Около года воюю с соседом снизу. Он генерал на пенсии, контуженный, без шуток. И любые мои шаги, по дому, расцениваются им как артобстрел. Много разного было с ним, пытался нормально общаться, но он из тех людей, которые слышат только себя, в общем диалог невозможен…Сейчас начинает угрожать физической расправой и тем, что узнает где я учусь\работаю и меня попрут».

Нечистоплотность некоторых соседей также может доставить немало неудобств.

KsenobianinSanta: «Не понимаю таких. Каждые два-три дня кто-то кладёт на первом этаже рядом с почтовыми ящиками пакет с мусором. Даже коробку под бумажный " спам " убрали — раньше туда клал. Бесят и те, кто в урну у подъезда кладёт, хотя контейнеры в десяти метрах по углам дома».

Однако иногда и в непростых условиях быта происходят настоящие чудеса.

Glass096: «У нас как-то соседи сдавали трёшку — там реально человек 20 здоровых кавказских лбов жило. И — ни звука не было. Вообще ничего — ни голосов, ни телевизора, ни музыки, ни хлопанья дверью. Они утром цепочкой выскакивали — вечером так же возвращались…Но они не так долго жили, максимум полгода, наверное».

Не у каждого россиянина есть возможность купить себе отдельный дом и обеспечить полную автономность от неудобных соседей. Поэтому даже в своей квартире стоит жить, не забывая о взаимном уважении. Ведь всегда проще найти общий язык, чем воевать.