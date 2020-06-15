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Мифы о даче, в которые многие верят 

Елизавета Назарова 15 июня 2020
Мифы о даче, в которые многие верят
Фото: depositphotos.com
Для многих дача является местом для отдыха, куда люди приезжают подышать свежим воздухом, поесть вкусной еды и погулять в поле или лесу. Однако так думают те люди, у которых дачи нет. "Рамблер" рассказывает, в какие мифы нужно перестать верить перед покупкой загородного дома.

Шашлыки каждые выходные

Возможно несколько недель подряд вы будете делать шашлыки, но потом мясо на углях начнет надоедать. Чаще всего такое блюдо делают раз пять за сезон, но иногда больше, если приезжают друзья. Многие устают постоянно мариновать мясо, придумывать новые сочетания, а потом разжигать угли.

На даче можно отдыхать

На даче всегда есть, чем заняться. Если вы хотите свой огород и уютный дом, за ними всегда нужно ухаживать. Так, на дачу люди приезжают работать, а отдых остается на чужих участках, где не нужно подрезать цветы и сажать новые семена.

На дачу нужно потратиться один раз при покупке

Те, кто имеет дачу, знают, что это совсем недешевое удовольствие. Ее обслуживание может обойтись гораздо дороже, чем стоимость самого участка. Дело в том, что из-за нерегулярного использования многих систем, они просто начинают отказывать. Их нужно менять, а для этого нужно найти мастера и купить необходимые детали.

Овощи с огорода дешевле магазинных

Никто точно не сравнивал, сколько стоят сезонные овощи и фрукты в магазинах в сравнении с дачными. Однако на семена, удобрения и уход уходит гораздо больше денег и здоровья дачников, чем на простой поход в магазин.
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