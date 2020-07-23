Как перестать орать и злиться на детей

У каждого родителя бывают моменты, когда силы заканчиваются, и хочется только кричать и злиться. Это нормально и случается с каждым из нас, однако далеко не всегда мы знаем, как помочь себе быстро успокоиться в этой ситуации и перестать дышать огнем на маленьких негодяев, которые только и делают, что вредничают и шумят.

Мать двоих детей Дженни Альберс написала для портала Popsugar колонку, в которой поделилась своим собственным способом справиться с приступами ярости и меньше ругаться на детей. Перевели ее для вас с сокращениями.

С момента первой беременности я начала планировать. Я планировала собственные роды, режим питания и сна ребенка, чуть позже — то, в какую школу пойдет моя дочь, и чем она будет заниматься дополнительно. В какой-то момент я обнаружила, что начала планировать второго ребенка. Но было кое-что, чего я совсем не планировала. Например, злость.

Мои дети росли, а вместе с ними — их сила воли и моя склонность к агрессии. Большую часть своего времени мои дети проводят в бесконечном цикле конфликтов со мной и столкновениях друг с другом. Чаще, чем мне хотелось бы признавать, мое недовольство их реакцией на мои слова переходит во вспышки гнева и крики. И я этим не горжусь. Но я человек, а это значит, что у моего терпения и возможности сохранять спокойствие есть свой предел. Однако со временем я научилась быстро выходить из этого состояния.

Когда я чувствую, что приближаюсь к очередной вспышке гнева, я делаю шаг назад от всего происходящего хаоса, достаю телефон и просматриваю милые фотографии моих детей. Те самые снимки, которые всегда заставят меня умиляться, независимо от того, что в этот момент происходит вокруг. Вы знаете, что это за фотографии. Их первые фотографии после родов. Фотографии с беззубыми улыбками и пухлыми ножками. Фотографии, на которых есть смех, объятия, нежность и любовь. Фотографии с Дней рождения, из семейных поездок и повседневных приключений, которые буквально излучают радость.

За один короткий миг эти образы разжигают внутри меня искру нежности, делают меня мягче и заставляют злость утихнуть. Я сразу же вспоминаю, как сильно я их люблю и осознаю, что, несмотря на то, что они испытывают мое терпение похлеще любого взрослого, они все еще дети. В такие моменты покоя и рефлексии я вспоминаю, что они делают именно то, что и должны делать дети — пробуют, изучают, проверяют границы и нарушают запреты.

Я пролистываю фотографии на несколько недель или даже несколько лет назад и напоминаю себе, что тяжелые дни и неприятные моменты — это временно, потому что мои дети не всегда будут детьми.

Родительский гнев реально существует — это то, с чем так или иначе сталкивался каждый из нас. Когда вы растите детей, каждый день — это бешеные американские горки, потому что вы проживаете огромное количество эмоций. Злость — одна из них, но это не значит, что она должна каждый раз выбивать нас из колеи.

Потратьте несколько минут на то, чтобы вспомнить несколько прекрасных моментов материнства при помощи фото — это быстрый способ избавиться от злости и прийти в себя. В сложностях материнства так легко погрязнуть, что мы забываем о его истинной сути — о любви, смехе и радости. Они никуда не деваются даже в моменты гнева, нам просто надо приложить небольшое усилие, чтобы вытащить их на поверхность.

Фотографии приятных моментов с нашими детьми поможет перестать злиться и вспомнить, что самые неприятные моменты материнства проходят, а впереди нас ждет еще много прекрасного.