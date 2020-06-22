Почему у огурцов желтеют листья: советы дачникам 

Многие огородники часто сталкиваются с такой проблемой, как желтениев листьев у огурцов. У такого явления есть свои причины, сообщает портал «Утро.ру».

Как правило, листья огурцов могут поменять свой цвет после пересадки рассады в открытый грунт. Чаще всего это связано с неправильным уходом — обилие или недостаток влаги.

Проблема желтых листьев связана также и с нарушением правил посадки огурцом. Нужно соблюдать расстояние между растениями.

Еще одна причина — вредители или болезни растений. На листья бывает тля, мучнистая роса, гниль, клещи, с ними справиться помогут инсектициды. Пожелтение листьев огурцов вызывают солнечные лучи и нехватка подкормки.