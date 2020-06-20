Почему перед домом нельзя сажать сосну 

Почему до сих многие с подозрением относятся к хвойным деревьям на своем участке? «Рамблер» разобрался, в чем дело.

Наши предки приписывали каждому дереву свою роль. Хвойные деревья были связаны с культом мертвым и загробным миром, а поэтому считались неуместным украшением участка. Кроме того, в народе считали, что сосна, как и ель, выживает из дома мужчин, обрекает их на ранний уход и мешает женщинам выйти замуж. Также хвойные деревья считались «вампирами», которые поглощают жизненную энергию людей.

Однако реальная причина острожного отношения к сосне иная. Хотя дерево хорошо очищает воздух, вокруг него ничего не растет, а хвоя негативно влияет на почву. Так что если вам важен урожай, то не стоит высаживать сосну рядом с огородом.

Кроме того, хвойные деревья отличаются мощными корнями, которые могут не только разрушить коммуникации и асфальт, но даже повредить фундамент дома. Корни быстро высушивают почву, что также отражается на урожайности.

Ну и наконец, одинокая высокая сосна — отличная приманка для молнии. Вообще же хвойные деревья мгновенно загораются, а значит, пламя может перекинуться на дом, если дерево будет расти слишком близко.

Поэтому если вы не суеверны, но рассудительны и хотите обезопасить свою усадьбу, то специалисты советуют высаживать сосну, как минимум, на расстоянии 10 метров от любой хозяйственной постройки. Но чем дальше, тем лучше. Тогда стройной зеленой красавицей можно будет любоваться много лет.