Проблемы, которые может решить зубная паста 

Зубная паста не только способна защитить ваши зубы от кариеса, но и решить много других проблем. Об альтернативных способах использования зубной пасты рассказывает «Рамблер».

Очистить обувь

Наверняка некоторые уже практикуют этот способ ухода за обувью. Белую подошву любимых кроссовок легко очистить при помощи зубной пасты. Необходимо выдавить немного средства из тюбика и втереть в подошву. Затем обувь следует просто помыть, кроссовки станут выглядеть как новые.

Ухаживать за очками

Благодаря абразивам в зубной пасте линзы будут сиять и меньше подвергаться внешнему воздействию. Немного пасты следует втереть в линзы мягкой тканью, а затем тщательно промыть их водой и высушить.

Удалить с одежды следы от помады

Если, надевая футболку или блузку, вы испачкали воротничок помадой, на помощь придет зубная паста. Необходимо нанести ее на пятно, немного подождать, а затем удалить средство холодной водой.

Избавить зеркало в ванной от запотевания

Запотевшее зеркало в ванной комнате часто раздражает, согласитесь. Проблему можно решить, добавив немного зубной пасты в средство для очистки стекол. Или просто распылите средство на зеркало, добавьте немного зубной пасты и распределите по поверхности. После этого вымойте зеркало как обычно.