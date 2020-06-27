Что можно вырастить из остатков трав и овощей 

В летний сезон люди начинают употреблять больше фруктов и овощей, благодаря их разнообразию. Вместе с этим появляются обрезки трав, овощей, фруктов и ягод. Не стоит их выбрасывать, ведь из них можно вырастить новые растения, которые будут радовать своими плодами еще долго.

Зеленый лук

Приобретите в магазине зеленый лук с корешками. Саму траву отправляйте на стол, а оставшиеся обрезки используйте для того, чтобы посадить. Подсушите луковицы на подоконнике, а потом посадите в землю и поливайте каждый день. Постепенно у вас будут вырастать зеленые перья, которые можно срезать и добавлять в различные блюда.

Авокадо

Этот фрукт лучше всего выращивать летом, так как он любит теплый и влажный климат. Возьмите косточку от авокадо и воткните в нее зубочистки так, чтобы можно было поставить их на стакан. В него налейте воду так, чтобы нижняя часть косточки была в воде. Для того, чтобы вырастить авокадо, нужно терпение. Сначала на нем появятся ростки, и тогда фрукт можно пересаживать в землю. Регулярно поливайте его, и тогда у вас вырастет новый плод.

Имбирь

Этой весной корень имбиря стал популярен благодаря противовирусным свойствам, но в магазинах они появляются только в зимний период. Чтобы вырастить еще, нужно взять часть корня и посадить ее в землю. Растение нужно обеспечить достаточным количеством влаги и тепла, поэтому лучше всего поставить горшок на балкон под воздействие прямых солнечных лучей. Через некоторое время выкопайте корень, возьмите ту часть, которая вам необходима, а остатки можете посадить вновь.

Пекинская капуста

Новую пекинскую капусту можно вырастить из корешка, нужно лишь оставить часть в 6-7 сантиметров. Внимательно посмотрите, чтобы на ней не оставалось черных точек, из-за которых она может прогнить. Кочерыжку поставьте в плошку с водой. Пекинская капуста не требует большого ухода, достаточно лишь менять воду раз в два-три дня и обеспечивать растению прохладу.