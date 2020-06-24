5 вещей на кухне, которые стоит менять каждый месяц 

Давайте пристально взглянем на вашу любимую кухню и выявим «нарушителей» порядка. Запоминайте предметы, дружба с которыми должна быть очень кратковременной.

Губки для мытья посуды

Это неоспоримый лидер по размножению всевозможных бактерий. Губка перманентно остается влажной, что создает идеальную среду для жизни вредных микроорганизмов. Эксперименты неравнодушных исследователей доказали, что через грязную губку семья может «поймать» даже кишечную инфекцию!

Никакое моющее средство не может стопроцентно очистить губку, а значит — нужно довольно часто ее менять. Оптимальный срок пользования губкой — одна неделя. Заведите правило: каждый понедельник начинать с новой губкой. И будьте уверены в безопасности вашего здоровья.

Что делать?

Каждый вечер намыливайте кухонную губку хозяйственным мылом и обдавайте кипятком. В конце недели старая губка должна отправиться в урну.

Тряпочки для уборки

Такая же история. Тряпочками мы собираем всю грязь на кухне, а значит они требуют тщательной дезинфекции и должны меняться как можно чаще. Оптимально — один раз в неделю.

Что делать?

Тряпочки из качественной микрофибры следует стирать в горячей воде после каждой уборки, а вот тонкие изделия из вискозы желательно использовать единожды.

Деревянные лопатки

Все хозяйки, которые берегут дорогие сковороды, делают это: покупают деревянные лопатки. Но производители этой утвари не всегда выбирают хорошую древесину, поэтому через пару недель использования вы можете заметить на лопатке трещины и участки, куда пробрался жир, и откуда удалить его невозможно. Все это также делает предмет небезопасным.

Что делать?

Если вы любите деревянные ложки и лопатки, старайтесь обновлять их один раз в месяц. А еще лучше — переходите на силиконовые: они повеселее на вид, их легче мыть, да и прослужат такие дольше.

Прихватки

Эти симпатичные предметы берут на себя довольно много: раскаленный противень с запеченной курицей, горячие кастрюли и сковородки. Учитывая, что прихватки всегда многослойны, отстирать их от въевшегося жира порой непросто.

Что делать?

Старайтесь покупать недорогие прихватки, чтобы через месяц вам было не жалко заменить их на новые. Еще одно решение — силиконовые прихватки. Они легко отмоются любым мылом, а то и просто в посудомоечной машине.

Перчатки для мытья посуды

Готовы поспорить, что на вашей кухне обязательно есть резиновые перчатки. Они помогают защитить кожу рук от агрессивного воздействия моющих средств. Но не стоит использовать одну пару перчаток дольше одной недели. Их защитное покрытие постепенно истончается, появляются микротрещины, куда попадают бактерии. А ведь многие хозяйки в этих перчатках не только моют посуду, но и готовят пищу. А значит, нельзя допускать их длительного использования.

Что делать?

Заведите за правило регулярно менять кухонные перчатки. А если вы, например, планируете разделывать рыбу или сырое мясо, используйте одноразовые изделия.