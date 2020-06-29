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Какие экзотические овощи можно вырастить на даче 

Мария Сергеева 30 минут назад
Какие экзотические овощи можно вырастить на даче
Фото: depositphotos.com
Дачники обычно не боятся экспериментировать с растениями, которые можно вырастить на собственном участке. Простор для фантазии здесь может быть ограничен только списком правительства о растениях, за которые может грозить уголовная ответственность, а также возможностью произрастания в нашей полосе. "Рамблер" приводит экзотические культуры, которые могут прижиться на вашей даче.

Тладианта

Так называемый красный огурец одновременно несет как пользу, так и вред. Дело в том, то лиана распространяется с невероятной скоростью, выбрасывая за сезон петли до 5 метров, а подземные клубни — до 2 метров. Заполнить она может весь участок, плоды, однако, не несут особой пищевой ценности, а растение используют в качестве декоративного.
Rob Hille
Тладианта абсолютно неприхотлива: растет на любой почве и нуждается только в поливе в засуху и удалении отмерших плетей. Растение довольно агрессивно, поэтому его стоит ограничивать на участке. Красный огурец — лекарственное растение, можно заваривать цветки при простуде, клубни обладают желчегонным эффектом, а спелые плоды используются для нормализации артериального давления.

Пепино

Wikipedia
Родственника помидоров нередко именуют "дынная груша", хотя к ней он отношения не имеет. Спелые плоды едят свежими, вкус у них — сочетание дыни, груши и банана.

Огурдыня

"Гибрид" огурца и дыни выращивают не только ради экзотики, но и за полезные свойства, заключающиеся в большом количестве витаминов и микроэлементов.
@vika1romanova
Огурдыню, кстати говоря, выращивали в СССР в 1950-х годах. Сейчас сортов стало больше, да и существенно вырос уровень адаптации культуры к средней полосе.

Момордика

Лиана имеет много названий: огурец-крокодил, бешеная дыня, индийский гранат и пр. Употреблять можно все части плода. Растет на балконе, в теплице и на открытой местности. Момордика богата витаминами E и F, а также полезна для диетического питания.
Forest and Kim Starr
Употребляют огурец-крокодил свежим и после термообработки. Спелый плод напоминает арбуз и хурму, а в центре мякоть слаще и ароматнее.

Мелотрия

Миниатюрное растение, плоды которого внешне и по вкусу напоминают мини-огурцы (2 см в длину), а кожица у них мраморная, как арбузная корка.
Wikipedia
Можно выращивать как декоративную лиану, так и ради плодов. Растение неприхотливо, растет также в ящиках на балконе.

Кивано

Wikipedia
Рогатая дыня — родственник известного нам огурца. Сочные плоды можно употреблять как в сыром виде, так и после термообработки. Кивано не выносит холодов и растить его можно только в теплицах или парниках. В российский условиях для выращивания годится лишь сорт "зеленый дракон", адаптированный под наш климат.

Бамия

Африканское растение использовалось как в кулинарии, так и в косметологии на протяжении нескольких веков. Оно обогащено фолиевой кислотой, железом, кальцием и другими витаминами, а также содержит много клетчатки.
Wikipedia
В России растение обычно выращивают в южных регионах, но можно попробовать и в средней полосе. Важно знать, что в парнике двухметровая бамия не поместится, а держать ее лучше всего под пленочным покрытием, где температура воздуха должна быть от 20 до 30 градусов.
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