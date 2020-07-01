Как за неделю вырастить на даче много грибов 

Самые удачные решения приходят с опытом. К счастью, с появлением интернета, набираться опыта можно не только путем собственных ошибок, а прост отыскав в Сети нужную информацию или даже видео-совет.

Так в рунете можно найти пошаговую инструкцию сборки танка или рецепт радужного слайма. Однако есть советы, которые в условиях пандемии заинтересуют очень многих. Как выяснил "Рамблер", россиянка рассказала и наглядно показала, как самоизолировавшись на даче, самостоятельно вырастить грибы.

Для этого понадобятся две составляющие: сами грибы и вода. Грибы следует накрошить и отправить в воду, а затем найти на своем участке самое влажное и теневое место и полить его этой смесью. Сухую землю следует дополнительно полить водой. Примерно через неделю на этом месте можно ждать выросшие "самодельные" грибы.