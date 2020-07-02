Самые опасные вещи в вашем доме 

Задумывались ли вы над тем, что нас окружают опасные предметы? Некоторые из них, кажется, не представляют угрозы для жизни и здоровья. Но вы ошибаетесь, поэтому стоит ознакомиться с перечнем опасных повседневных предметов подробнее.

Освежители воздуха

Ароматизированные продукты содержат в своем составе летучие органические соединения. Если уровень воздействия компонентов будет высоким, можно столкнуться с аллергией, проблемами с органами зрения и дыхания. Помимо этого, регулярное применение освежителей воздуха значительно увеличивает риск развития злокачественных опухолей.

Увлажнители воздуха

Кажется, что в период отопления это — настоящее спасение. Но нужно тщательно следить за состоянием фильтров и внутренних деталей приспособлений. Со временем они покрываются плесенью, которая распространяется по комнатам с паром.

Специалисты советуют пользоваться увлажнителями воздуха не более пары часов в сутки.

Аромасвечи

Находиться в комнате, в которой горят ароматические свечи, весь вечер строжайше запрещено. В составе таких изделий есть ароматизаторы искусственного происхождения. Они приводят к сильнейшей аллергии, а также к приступам астмы.

Разбросанные вещи, скользкая поверхность пола

Ежегодно сотни тысяч человек получают случайные травмы. Это связано с тем, что они спотыкаются о разбросанные вокруг предметы или поскальзываются на мокром полу.

Планируя ремонт, делайте выбор в пользу напольных покрытий, которые не скользят. Если в доме есть пороги, закрывайте их защитными ковриками. Также убирайте вещи на свои места, чтобы предотвратить различные неприятности.

Эти вещи считаются опасными, поэтому их стоит избегать. Только в таком случае вы убережете себя от всевозможных травм и эксцессов.