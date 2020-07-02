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4 способа планирования бюджета 

WomanHit.ru 8 часов назад
4 способа планирования бюджета
Фото: WomanHit.ru
Куда уходит зарплата? Мы постараемся избавить вас от этого вопроса.
Казалось бы, с зарплатой нет никаких проблем, однако денег постоянно не хватает. Скорее всего, вам необходим навык планирования бюджета, без которого сегодня никуда, если вы собираетесь делать крупные покупки или едете в долгий отпуск. Мы решили разобраться, как же распределить свой бюджет таким образом, чтобы финансы задерживались в доме и не разлетались по мелочам.

#1. Отслеживаем расходы и доходы

Сегодня довольно часто наш кошелек пополняют не только зарплатные отчисления, но и подработка, подарки в виде валюты от друзей и родных, кэшбек и различные проценты. Если не следить за поступлением средств из всех источников и не вычислять ежемесячный приход, дополнительные деньги уходят так же легко, как вы их получаете, и вы можете просто этого не замечать. Помимо прочего, почти любой житель большого города любит побаловать себя пустяковыми мелочами вроде ежедневного кофе в любимой кофейне по пути на работу. Учтите, что даже такие небольшие расходы могут показать довольно неприятную цифру на вашем счете в конце месяца.

#2. Составляем планы на год

Летом мы не особо задумываемся о последующих холодных месяцах, а потому тратим отложенные средства на развлечения и другие незначительные моменты. С приходом сентября внезапно выясняется, что у вас нет теплого пальто или плаща, а это значит придется брать деньги, отложенные на крупную покупку, которую вы запланировали еще весной. Таким образом копить на что-то действительно важное не получается, ведь внезапные траты «съедают» основную часть накоплений. Чтобы этого не произошло, распишите свои планы на шопинг на весь год: без чего вы не сможете обойтись, таким образом вы будете держать в уме и, соответственно, в списке все свои грядущие обязательные расходы. Это удержит вас от покупки ненужных летних туфель «на следующее лето» в конце августа.

#3. Создаем кошелек

Сегодня можно создать виртуальный кошелек, не выходя из дома, благо мобильные приложения многих банков позволяют. Вам лишь необходимо обозначить цель и сумму, которая вам необходима. Когда вы видите перед глазами название цели, у вас не возникнет желания внезапно снять деньги, чтобы, допустим, купить пустяковую вещь во время хаотичного шопинга с подругой.

#4. Распределяем расходы по степени важности

Возьмите за привычку сразу же откладывать деньги на обязательные траты вроде коммунальных платежей, оплату кружков и школы для детей, взноса по кредитам и т. д. Только после этого можно приступать к планированию трат на остальные нужды. Таким образом, вы не упустите важную оплату из-за того, что в день зарплаты друг внезапно попросил в долг крупную сумму, в первую очередь вы должны распределить все поступившие средства.
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