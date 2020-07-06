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12 признаков того, что у вас в доме слишком грязно — даже если так не кажется 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 2 часа назад
12 признаков того, что у вас в доме слишком грязно
Фото: Depositphotos
На какие специфические моменты обязательно нужно обращать внимание во время уборки? Что нужно регулярно делать в доме, чтобы он гарантированно был чистым?
Обычно домашняя уборка сводится к протиранию пыли, чистке плиты и сантехники, подметанию и мытью пола. Иногда мы можем вымыть зеркала, плафоны или батареи. Но чаще всего просто игнорируем то, что кажется нам не важным, а потом сокрушаемся, что дома накопилась грязь.
Эксперты по чистоте советуют составить график уборки и прописать все необходимые моменты, чтобы ничего не забыть — именно так чистоту наводят профессиональные клинеры: мы тоже можем взять на вооружение их методы.
12 моментов, на которые нужно обратить внимание, чтобы сделать уборку на высшем уровне.

1. Кухонные поверхности

Протирайте их всякий раз, когда готовите что-то жирное или моете посуду. Нужно завести специальную губку, которую вы будете дезинфицировать и заменять с той же частотой, что и остальные — или перейти на одноразовые бумажные полотенца с чистящим средством из пульверизатора.

2. Губки для мытья посуды и столов

Менять их нужно еженедельно, а каждые два дня дезинфицировать в микроволновке: их нужно погрузить в воду с лимонным соком и включить самый мощный режим на минуту-полторы. Вынимайте с осторожностью, чтобы не обжечься паром.

3. Кухонная техника

Мойте ее каждый раз после использования — и протирайте пыль на всех агрегатах еженедельно, для этого достаточно пройтись по ним чистой губкой.

4. Полотенца и прихватки

Их нужно менять по мере загрязнения, но не реже раза в неделю. Как только на прихватках появляются следы сажи или несмываемые пятна жира, их нужно без сожаления выкинуть.

5. Дно кастрюль и сковородок

Возьмите за привычку всегда проверять чистоту внешней стороны сковородок и кастрюль. Если смывать копоть и следы пригоревшей еды постоянно, то сажа не будет накапливаться.

6. Мусорное ведро

У вас в кухне не будет запаха из мусорки, если вы поставите ведро с крышкой, которое будете чистить раз в неделю с моющим средством. Пищевые отходы лучше выбрасывать каждый день, плотно завязав пакет, а пластиковый и бумажный мусор предварительно очищать от остатков пищи.

7. Чехлы для диванов

Старайтесь удалять пятна, пока они свежие. Даже если чехлы кажутся вам не слишком грязными, их нужно отдавать в химчистку не реже раза в полугодие.

8. Дверные ручки, выключатели и розетки

Их нужно чистить вместе с традиционным протиранием пыли, так они не будут копить на себе грязь. Лучше всего выбрать сухие методы уборки, чтобы влага случайно не попала внутрь розетки.

9. Смесители в ванной и на кухне

Их нужно протирать со специальным моющим средством или обычной томатной пастой в последнюю очередь, когда вы уже выполнили основной объем работ по уборке. Так вы удалите следы брызг и мыльные разводы.

10. Занавеска для душа

Ее нужно стирать при появлении малейших следов грязи. При появлении плесени выкинуть безо всякого сожаления, чтобы не получить аллергии или других болезней органов дыхания.

11. Корзина для белья

Выберите модель с крышкой, чтобы из нее не торчала грязная одежда. Мокрую или сильно загрязненную одежду сразу замачивайте со специальными средствами и не складывайте к другим вещам, которые ожидают стирки.

12. Подставка для мыла

Ее нужно мыть не реже раза в неделю. Постоянно избавляйтесь от серых разводов пены и выкидывайте обмылки.
На что еще, по-вашему, нужно обращать внимание при уборке дома?
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