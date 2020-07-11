Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет, если отказаться от влажной уборки 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Последствия отказа от влажной уборки
Фото: depositphotos.com
Уборка дома — очень важный аспект, необходимый для поддержания здоровья всех членов семьи. Одни предпочитают сухую уборку, другие — влажную. «Рамблер» попытался разобраться, как часто нужно проводить влажную уборку и каковы будут последствия в случае отказа от нее.

Периодичность уборки квартиры

Влажную уборку стоит проводить ежедневно в нескольких случаях:
  • Если в доме маленькие дети.
  • Если в семье есть аллергик.
  • Если у вас слабая иммунная система.
  • Если есть домашние питомцы.
В остальных случаях вы можете снизить периодичность до двух-трех раз в неделю в зависимости от личных предпочтений и занятости.

Что будет, если отказаться от влажной уборки и проводить только сухую

  • Вы будете вдыхать вредные вещества, так как сухая уборка не собирает пыль в воду.
  • Вам не удастся максимально очистить пол, большая часть пыли все равно будет оседать.
  • У аллергиков будут постоянные рецидивы.
  • Возрастает риск появления пылевых клещей.
  • Активное размножение болезнетворных бактерий и грибковых образований.
Как видите, у влажной уборки значительно больше преимуществ. Для ее проведения вам понадобится швабра, тряпка и моющие средства для пола. Прекрасно, если у вас дома есть моющий пылесос — он значительно облегчит и ускорит процесс.
Не ленитесь лишний раз освежить пол, особенно летом. В жаркий сезон из-за постоянно открытых окон в квартире оседает больше пыли.
Видео дня. Раскрыт секрет идеального шашлыка
Женский форум
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как и где живет бывшая жена Стаса Пьехи
Как и где живет бывшая жена Стаса Пьехи
Сын Алибасова заявил, что его отца хотели убить
Сын Алибасова заявил, что его отца хотели убить
Жена Джигана объяснила, почему не развелась с рэпером
Жена Джигана объяснила, почему не развелась с рэпером
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Кем стали наследники советских знаменитостей
10:26
Кем стали наследники советских знаменитостей
Звёзды Дети
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
05:00
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
Дом и сад
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
02:46
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
Звёзды Здоровье
Из чего на самом деле производят продукты эконом
20:03
Из чего на самом деле производят продукты эконом
Еда
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
02:26
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
Еда
«Папина дочка» годится возлюбленному в дочки
02:58
«Папина дочка» годится возлюбленному в дочки
Звёзды Любовь
Способы отличить хороший сыр от подделки
20:00
Способы отличить хороший сыр от подделки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение