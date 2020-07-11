Последствия отказа от влажной уборки

Уборка дома — очень важный аспект, необходимый для поддержания здоровья всех членов семьи. Одни предпочитают сухую уборку, другие — влажную. «Рамблер» попытался разобраться, как часто нужно проводить влажную уборку и каковы будут последствия в случае отказа от нее.

Периодичность уборки квартиры

Если в доме маленькие дети.

Если в семье есть аллергик.

Если у вас слабая иммунная система.

Если есть домашние питомцы. Влажную уборку стоит проводить ежедневно в нескольких случаях:

В остальных случаях вы можете снизить периодичность до двух-трех раз в неделю в зависимости от личных предпочтений и занятости.

Что будет, если отказаться от влажной уборки и проводить только сухую Вы будете вдыхать вредные вещества, так как сухая уборка не собирает пыль в воду.

Вам не удастся максимально очистить пол, большая часть пыли все равно будет оседать.

У аллергиков будут постоянные рецидивы.

Возрастает риск появления пылевых клещей.

Активное размножение болезнетворных бактерий и грибковых образований.

Как видите, у влажной уборки значительно больше преимуществ. Для ее проведения вам понадобится швабра, тряпка и моющие средства для пола. Прекрасно, если у вас дома есть моющий пылесос — он значительно облегчит и ускорит процесс.

Не ленитесь лишний раз освежить пол, особенно летом. В жаркий сезон из-за постоянно открытых окон в квартире оседает больше пыли.