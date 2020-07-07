Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как идеально отстирать шторку для ванной 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как постирать шторку в ванной, чтобы наверняка избавиться от плесени и бактерий. Шторка постоянно контактирует с водой, из-за чего не только покрывается тёмным налётом из-за жёсткой воды, но и накапливает на себе плесневые грибки. Всё это не способствует здоровью, напротив, во влажной среде ванной комнаты негативное воздействие плесени усиливается в разы. Ролик расскажет, как довести шторку до идеальной чистоты.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как правильно планировать бюджет.
Дом и сад , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
«Жена совокупляется на потеху стране»
«Жена совокупляется на потеху стране»
Овсиенко решила завести ребенка в 53 года
Овсиенко решила завести ребенка в 53 года
Видео
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Как идеально отстирать шторку для ванной
01:56
Как идеально отстирать шторку для ванной
Дом и сад
Спонсоры российских певиц, сделавших из них звезд
03:21
Спонсоры российских певиц, сделавших из них звезд
Звёзды
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
Что мы наследуем от родителей, кроме внешности
03:37
Что мы наследуем от родителей, кроме внешности
Здоровье
Что могут подсунуть в магазине вместо овсянки
20:03
Что могут подсунуть в магазине вместо овсянки
Еда
Малыш чудом спасся после наезда авто
00:42
Малыш чудом спасся после наезда авто
Дети
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Что стало с близняшками с разным цветом кожи
04:26
Что стало с близняшками с разным цветом кожи
Дети Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение