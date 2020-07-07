Как идеально отстирать шторку для ванной 

Смотрите видео и узнайте, как постирать шторку в ванной, чтобы наверняка избавиться от плесени и бактерий. Шторка постоянно контактирует с водой, из-за чего не только покрывается тёмным налётом из-за жёсткой воды, но и накапливает на себе плесневые грибки. Всё это не способствует здоровью, напротив, во влажной среде ванной комнаты негативное воздействие плесени усиливается в разы. Ролик расскажет, как довести шторку до идеальной чистоты.