Как спать в жару, если нет кондиционера 

Синоптики еще весной предупреждали россиян о том, что лето 2020 года может стать рекордно жарким. На дворе середина июля и многие уже почувствовали жару на себе. Теперь один из главных вопросов: как спастись от духоты хотя бы ночью, если кондиционера нет? Оказывается, сделать это гораздо легче, чем кажется на первый взгляд. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Подержите постельное белье в морозилке

Слегка намочите простынь и наволочку, выжмите и уберите ненадолго в морозилку. После расстелите постель и наслаждайтесь прохладой, — заснуть так будет гораздо легче.

За час до сна выпейте холодный напиток

Охлажденные напитки со льдом снижают центральную температуру тела, за счет чего мы засыпаем гораздо быстрее. Однако перед сном не стоит отдавать предпочтение алкоголю или напиткам с кофеином, — они лишь нарушат сон.

Откройте дверь в спальню

Для того, чтобы помещение охлаждалось, необходима циркуляция воздуха. Вот почему прежде, чем ложиться спать, стоит открыть дверь в спальню. Это поспособствует движению воздуха по квартире и не даст накапливаться поту.

Спите без одежды

Это также поможет организму быстрее охладиться. Если вам некомфортно спать без одежды, выбирайте пижаму из натурального хлопка, — он позволит коже дышать и отведет от нее влагу.