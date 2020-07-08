Вещи, которые безжалостно портят любой интерьер 

Вариантов дизайна интерьера может быть бесконечное множество — нам всем нравятся очень разные вещи, поэтому каждый делает дом отражением своего характера, целей, мечтаний и возможностей. Но даже самый хороший интерьер от действительно умного и внимательного дизайнера могут «убить» мелочи.

Именно мелочи, которые кажутся неважными, лишают дом уюта — и уже все равно, вдумчиво ли подобраны цветовые сочетания и как интересно размещено освещение. Никто не заметит, как здорово зонировано пространство и как оригинально решена игра света в занавесках, если досадные детали сразу испортят все впечатление.

12 вещей, которые нужно убрать поскорее, чтобы интерьер был стильным и уютным.

1. Разномастное постельное белье

Все, что осталось «в живых» от старых комплектов, лучше отправить на дачу, отдать кому-то на рукоделие или в благотворительность.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Старое, выцветшее белье из некачественного материала плохо влияет на сон и настроение, а еще делает вид спальни неопрятным и дешевым.

2. Атласное покрывало на кровати

Они были популярны в конце 90-х, когда в страну хлынул поток товаров в стиле «дорого-богато» из Китая и Польши, но с тех пор прошло довольно много времени, правда? Скорее всего, покрывало уже покрыто затяжками и пятнами — и в любом случае морально устарело. Замените его на качественное хлопковое — это тактильно приятнее и экологичнее для жилья.

3. Магниты на холодильнике

Давайте по-честному: их дарят, когда оставить без сувенира из поездки просто некрасиво, а времени искать что-то стоящее не было (или жалко денег). В большинстве случаев эти магниты безвкусны и портят интерьер. Снять и отдать детям на творчество.

4. Кресло-мешок устаревшего дизайна

Их ставили во все приличные дома в нулевых — но сейчас они перекочевали на террасы летних кафе и в детские досуговые центры.

Держать в квартире подобный раритет не стоит, особенно если он выполнен из кожзама. Поменяйте чехол и оставьте одно мягкое кресло для детской — и достаточно. В гостиной лучше поставить функциональный диван или пару кресел.

6. Накидки на диван

Давно прошли времена, когда диван покупался один раз и на всю жизнь — сейчас можно бюджетно купить новый или поменять обивку на более интересную и яркую, так что не нужно хранить мебель от изнашивания.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Забываем о накидках, словно о страшном сне.

7. Тряпка перед дверью вместо коврика

Аккуратный и красивый коврик из масс-маркета или дизайнерские половички стоят совершенно вменяемых денег, поэтому складывать перед входной дверью старое полотенце или половую тряпку попросту неприлично.

8. Неформатные крышки для сковородок и кастрюль

Особенно печальным зрелище становится, когда крышки не совпадают по размеру с посудой.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Кухня даже с самым дорогим и качественным дизайном молниеносно становится унылой и безвкусной, если не обзавестись стильным и красивым комплектом посуды для готовки.

9. Устаревшая сушилка для посуды

Вдвойне плохо, если она выполнена из пластика, который успел посереть со временем, или из металла, который покрылся пятнами ржавчины. Заменить сушилку на современную — очень простой, быстрый и экономный способ добавить уюта в кухню.

10. Обилие мягких игрушек на диванах, кроватях, полках

Особенно странно все эти зайчики и котики смотрятся в квартире, в которой давно нет никаких детей.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Мягкие игрушки собирают на себя пыль и делают дом неряшливым и безвкусным — лучше подарите их соседским детям, не забыв предварительно постирать.

11. Сушилка для белья, стоящая посреди комнаты

Возьмите за привычку сразу снимать с сушилки высохшее белье и убирайте эту громоздкую конструкцию туда, где она не будет привлекать к себе внимания.

12. Разные горшки для цветов

Кактус в треснувшей чашке, пальма в хозяйственном ведре, бабушкин «декабрист» в старом бидоне, симпатичный керамический гном, в котором стоит бамбук — все вместе производит удручающее впечатление. Замените разномастные горшки на однотипные или декорируйте имеющиеся в едином стиле — и комната сразу станет выглядеть опрятнее.

Что вас раздражает в интерьере квартиры? Какие мелочи, по-вашему, портят стиль дома?