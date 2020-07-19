Как дешево убрать желтые пятна от пота на одежде 

Летом многие люди сталкиваются с тем, что от обильного пота на белой одежде появляются желтые пятна в районе подмышечных впадин. Это не зависит от того, пользуется человек дезодорантом или нет, но обычный порошок с ними не справляется. "Рамблер" рассказывает, какие средства помогут в борьбе с этими ненавистными пятнами.

Сода и средство для мытья посуды

Смешайте в пульверизаторе соду и средство, которым вы обычно моете посуду. Распылите полученную массу на загрязненные места и оставьте на 1,5-2 часа. После постирайте одежду в стиральной машине с обычным порошком.

Лимонный сок

Если вы заметили свежее желтое пятно от пота, с ним поможет справиться обычный лимонный сок. Однако, для старых пятен он не подойдет. Выдавите лимон на одежду. Важно, чтобы следы от пота были полностью покрыты соком. Оставьте на 1-2 минуты, а после прополощите ткань холодной водой.

Аспирин

Размешайте измельченную таблетку аспирина в половине стакана воды. Нанесите полученную массу на загрязненные участки зубной щеткой и немного протрите. Оставьте одежду на 1-2 часа, а после постирайте в теплой воде.

Нашатырный спирт