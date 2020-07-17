Правда ли, что комнатные растения очищают воздух

Еще со времен школьной биологии известен тот факт, что все растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Именно поэтому так важно сохранять леса и насыщать города обилием парков. Логично, что домашние растения занимаются этим же — помогают насыщать наш дом кислородом. «Рамблер» выяснил, действительно ли это правда.

Растения против загрязнений

Профессор исследовательского университета Drexel Майкл Уоринг вместе с коллегами проанализировал 195 исследований на тему очищения воздуха при помощи растений. Группа обнаружила, что некоторые виды растений действительно могут удалять часть загрязнений. Но если учитывать мощность их воздействия, то одно или даже несколько растений, расположенных в большой комнате, практически бесполезны.

Современные системы вентиляции за час способны полностью «обновить» воздух в помещении. Чтобы это повторили комнатные растения, их должно быть тысячи. Соотвественно, это миф.

Исследователь загрязнения Ричард Корси заявил, что «комнатные растения очищают воздух не больше, чем старые носки или бейсболка, которые лежат в моей комнате».

Растения и кислород

Первый миф, которые развеивают ученые, заключается в том что растения якобы улучшают качество кислорода.

«Кислород — это простая молекула, поэтому молекулы, производимые растениями, ничем не отличаются от тех, что уже есть в воздухе».

Далее учение развенчали миф о дополнительном кислороде, которые дарят нам комнатные растения. В сутки человек потребляет около 550 литров кислорода. Чтобы получить такую отдачу от растения, придется завести дома целый парк. Поэтому американские исследователи шутят, что если вы хотите увеличить количество кислорода в доме «просто избавьтесь от партнера и детей».

На самом деле, растения нужны нам исключительно для радости и красоты. Они поднимают настроение, хорошо смотрятся в интерьере. Тот факт, что растения необходимо поливать, провоцирует хоть какую-то физическую активность. Так же важно не забывать протирать пыль с листьев, ведь именно она загрязняет воздух.