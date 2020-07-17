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Почему в квартире появляются тараканы 

Анастасия Иванова 18 часов назад
Почему в квартире появляются тараканы
Фото: depositphotos.com
Сложно найти человека, который бы обрадовался появлению тараканов в квартире. Мало того, что эти насекомые являются переносчиками инфекции, так они еще могут залезть в слуховой проход или обгрызать человеку кожу на ушах и кончиках пальцев. "Рамблер" расскажет, откуда же берутся тараканы.

Причины появления:

  • мусоропровод в доме — главный рассадник тараканов,
  • их могут принести гости в своей одежде, если у тех дома тараканы — постоянные жильцы,
  • вы можете привезти их из путешествия или командировки, если в отеле, где вы останавливались, плохо следят за чистотой номеров,
  • тараканы могут приехать в посылке, которую вы получили на почте,
  • приползают из соседних квартир — от недобросовестных соседей,
  • они могут быть в недавно приобретенной на вторичном рынке технике,
  • их можно принести даже из продуктового магазина.
Избавиться от этих насекомых крайне сложно, так как они отличаются высокой выживаемостью и плодовитостью. Одна самка производит на свет огромную колонию зародышей, которых, кстати, не так-то просто разглядеть. Поэтому все прелести появления «новых жильцов» вы познаете, когда тараканы подрастут.
С тараканами можно бороться самостоятельно с помощью средств, которые найдете на полках в магазинах. Но более надежным способом является обращение дезинфекционную службу.
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