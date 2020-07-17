Почему в квартире появляются тараканы 

Сложно найти человека, который бы обрадовался появлению тараканов в квартире. Мало того, что эти насекомые являются переносчиками инфекции, так они еще могут залезть в слуховой проход или обгрызать человеку кожу на ушах и кончиках пальцев. "Рамблер" расскажет, откуда же берутся тараканы.
Причины появления:
- мусоропровод в доме — главный рассадник тараканов,
- их могут принести гости в своей одежде, если у тех дома тараканы — постоянные жильцы,
- вы можете привезти их из путешествия или командировки, если в отеле, где вы останавливались, плохо следят за чистотой номеров,
- тараканы могут приехать в посылке, которую вы получили на почте,
- приползают из соседних квартир — от недобросовестных соседей,
- они могут быть в недавно приобретенной на вторичном рынке технике,
- их можно принести даже из продуктового магазина.
Избавиться от этих насекомых крайне сложно, так как они отличаются высокой выживаемостью и плодовитостью. Одна самка производит на свет огромную колонию зародышей, которых, кстати, не так-то просто разглядеть. Поэтому все прелести появления «новых жильцов» вы познаете, когда тараканы подрастут.
С тараканами можно бороться самостоятельно с помощью средств, которые найдете на полках в магазинах. Но более надежным способом является обращение дезинфекционную службу.